Berlusconi attacca i grillini | “rubano la pensioni agli anziani”

Beppe Grillo attacca i fuoriusciti da M5S : "Offro il doppio di Berlusconi - pago cash!" : Beppe Grillo lancia il suo impietoso verdetto contro la pratica dei cambi di casacca e suona l'allarme sulla campagna di reclutamento lanciata da Forza Italia verso i parlamentari 5 Stelle. "Offro il doppio di qualunque cifra possa offrire Berlusconi (The Muppet) per l'acquisto di parlamentari in saldo!" ironizza il fondatore del Movimento. Un affondo che ha per oggetto indiretto il deputato Matteo Dall'Osso passato dalle fila M5s a quelle di ...