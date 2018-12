Berlusconi adesso lancia protesta dei gilet azzurri | Basta tasse ai cittadini

ilgiornale

(Di sabato 29 dicembre 2018) Anche in Italia, come succede in Francia ormai da mesi, scenderanno in piazza i. Ma non gialli, bensì, quelli di Forza Italia, che occuperanno le piazze italiane a partire da gennaio perre contro il governo e le misure contenute nella manovra. Incassato già il primo battesimo, con lamessa in atto in Aula della Camera prima del voto di fiducia e replicata poi all'esterno, davanti Montecitorio, isi apprestano a una grande mobilitazione, chiamati alla "carica" direttamente da Silvio. Nel tardo pomeriggio, mentre in Aula proseguono le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal governo sulla manovra, tutti i deputati di Forza Italia indossano all'improvviso delle pettorine azzurre con su scritti alcuni slogan: da "Giù le mani dalle pensioni" a "" fino a "Giù le mani dal non profit".Subito richiamati all'ordine dal ...