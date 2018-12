Berlusconi | a gennaio gilet azzurri in tutta Italia

Silvio Berlusconi : 'Entro il 15 gennaio il governo salta'. E lancia 'l'operazione scoiattolo' contro i M5s : L'epilogo della trattativa con l'Europa sulla manovra, con la resa parziale alle richieste di Bruxelles, è per Silvio Berlusconi un vero e proprio ricostituente. Nel giorno , ieri 18 dicembre, in cui ...

Berlusconi in pressing su Salvini : fare cadere il Governo entro il 15 gennaio : Libero Quotidiano riferisce dell’azione incisiva di Silvio Berlusconi di pressing su Matteo Salvini . L’obiettivo del Cavaliere è un Governo di c entro destra

Berlusconi lancia operazione scoiattolo : 'Entro il 15 gennaio il governo potrebbe saltare' : Secondo l'agenzia Adnkronos, ieri sera, nel corso dello scambio degli auguri a Palazzo Madama con tutti i senatori di Forza Italia, il Cavaliere avrebbe invitato più volte i suoi a darsi una mossa per sondare i grillini più delusi (ribattezzata come 'operazione scoiattolo') di fronte all'operato del governo M5S-Lega. Infatti, per l'ex premier, se diversi grillini dovessero decidere di abbandonare il Movimento 5 Stelle, si potrebbe lavorare in ...