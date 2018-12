Berlusconi | a gennaio gilet azzurri in piazza

Manovra - deputati Fi con gilet azzurri. Berlusconi 'A gennaio protesta in tutta Italia' : Hanno indossato i gilet azzurri in aula, durante le dichiarazioni di voto sulla Manovra , si sono fatti anche una foto di gruppo in Transatlantico. I deputati di Forza Italia hanno scelto di ...

Silvio Berlusconi : 'Entro il 15 gennaio il governo salta'. E lancia 'l'operazione scoiattolo' contro i M5s : L'epilogo della trattativa con l'Europa sulla manovra, con la resa parziale alle richieste di Bruxelles, è per Silvio Berlusconi un vero e proprio ricostituente. Nel giorno , ieri 18 dicembre, in cui ...

Berlusconi in pressing su Salvini : fare cadere il Governo entro il 15 gennaio : Libero Quotidiano riferisce dell’azione incisiva di Silvio Berlusconi di pressing su Matteo Salvini. L’obiettivo del Cavaliere è un Governo di centrodestra