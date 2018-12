BE | bambina di 4 anni muore dopo incidente con sci a Lenk

Pakistan - violentata bambina di 3 anni : Faryal morta per paura e dolore : Di nuovo uno stupro in Pakistan. Di nuovo una vittima minorenne. A finire nella rete losca degli stupratori, stavolta, è stata la piccola Faryal, una bambina di soli tre anni. Il dramma è accaduto nel distretto di Khyber Pakhtunkhwa. Faryal era scomparsa dalla sua casa martedì verso le 14. Il padre e la madre, non vedendola più, si erano messi a cercarla e, alla fine, avevano deciso di denunciarne la scomparsa alla Polizia. Gli agenti avevano ...

Incidente sulla pista da sci di Prato Nevoso - grave una bambina di sei anni dopo una caduta : L'Incidente è avvenuto la mattina del 25 dicembre sulle piste da sci nei pressi di Mondovì. La bambina di sei anni è stata soccorsa e trasportata di urgenza con elicottero in ospedale a Torino. Le sue condizioni sarebbero gravi: ha un trauma cranico. Ancora da stabilire l'esatta dinamica dell'Incidente.Continua a leggere

Roma - bambina di 5 anni muore soffocata da un boccone di wurstel : Una bambina di cinque anni è morta a Roma soffocata da un boccone di wurstel andatole di traverso. La piccola era in auto con i genitori e stava mangiando un rustico con il wurstel quando dopo per un colpo di tosse il boccone le va di traverso. Inutili tutti i tentativi dei genitori di soccorrerla: la bambina viene ricoverata al Sant’Andrea. Ma i medici, constatata la gravità della situazione, decidono per il trasferimento d’urgenza al ...

bambina di due anni morta : lasciata senza cibo dalle madri - circondata dagli scarafaggi : La piccola Lauren Wade è morta di fame, circondata dagli scarafaggi, mentre viveva in condizioni che un detective ha definito: «Le peggiori che abbia mai visto». Aveva solo...

Pescara - violenta per 10 anni la figlia : “Abusi sessuali da quando la bambina aveva 8 anni” : Un uomo di 48 anni è stato arrestato dai carabinieri in esecuzione dell'ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello dell'Aquila. È stato condannato definitivamente per violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia. Maltrattava la moglie e per dieci lunghi anni avrebbe abusato della figlia.Continua a leggere

Nour - la sposa bambina suicida a 14 anni : era stata data a un cugino che non aveva mai visto : Nour è una sposa bambina libanese. A 14 anni è stata costretta dalla sua famiglia a sposare un cugino che nemmeno conosceva. Quando il marito l’ha ripudiata, i genitori hanno vissuto il divorzio della figlia come un disonore. E l’hanno segregata in casa. La settimana scorsa, Nour si è lanciata nel vuoto e adesso lotta tra la vita e la morte. Si stima che al mondo ci siano 650 milioni di spose bambine.Continua a leggere