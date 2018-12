Barletta | costringeva donna disabile a prostituirsi e si giocava i soldi alle slot machine

agi

(Di sabato 29 dicembre 2018) I carabinieri della Compagnia dihanno arrestato con l'accusa di stalking, induzione e sfruttamento della prostituzione e danneggiamento seguito da incendio, un 54enne di Canosa di Puglia. L'arresto è giunto al termine di indagini condotte dai militari della Stazione di Canosa e coordinate dalla Procura di Trani, dopo la denuncia della vittima,una 50enne del luogo. Ladopo alcuni mesi di convivenza, da diverso tempo era ormai diventata vittima delle violenze continue da parte dell'uomo che approfittando del suo stato di invalidità, le sottraeva completamente la pensione per giocarsi inelleIn più occasioni, quando il denaro non bastava, minacciava lacon un coltello, costringendola aprocacciando lui stesso i clienti. Non le consentiva altresì di assumere le medicine di ...