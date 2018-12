Bari | abusa delle figlie minorenni della sua compagna | arrestato imprenditore

Blastingnews

(Di sabato 29 dicembre 2018) L'ennesima brutta vicenda di abusi in Puglia, arriva da. Come si apprende infatti dalla stampa locale e nazionale, nelle ultime ore la polizia di Stato del capoluogo pugliese ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di undel posto, un 50enne. L'uomo è accusato di avertominorisuaper diversi anni. Unadue adolescenti sarebbe stata vittima degli espliciti gesti dell'uomo mentre questa dormiva. A dare inizio all'attività investigativa dei militari sono stati alcuni sospettimadredue vittime, che si è accorta che qualcosa non tornava. La donna ha deciso quindi di interrogare le sue, incalzandole con domande insistenti, le quali hanno portato a scoprire l'amara verità. In poco tempo, gli agenti grazie al racconto dettagliato fornito dalla mamma, hanno chiuso il cerchio intorno all'aguzzino, ...