Aveva influenza suina,morta giornalista

Bre Payton,e commentatrice repubblicana di 26 anni, èdopo aver contratto l'. La giovane era una collaboratrice del magazine online conservatore The Federalist e di Fox News. Secondo i medici, a provocare la morte sarebbero stati l'H1N1, e forse una meningite. Payton viveva a Washington ma si trovava in California, per lavoro.(Di sabato 29 dicembre 2018)