Autostrade | stop agli aumenti Il governo Conte prepara il blocco

Pedaggi Autostrade - si va verso lo stop ai rincari : Si respira aria di ottimismo al Mit per una sterilizzazione ormai giudicata certa degli aumenti delle tariffe su gran parte della rete autostradale. In particolare, il blocco riguarderà anche Aspi e ...

Autostrade - fonti Mit : "Stop agli aumenti dei pedaggi su gran parte della rete " : "Aria di ottimismo al Ministero dei Trasporti per una sterilizzazione ormai giudicata certa degli aumenti delle tariffe su gran parte della rete autostradale". È quanto si apprende da fonti Mit. In particolare, il blocco riguarderà anche Aspi e Strada dei Parchi (A24-A25), aggiungono le stesse fonti .Per alcune concessionarie si arriverà invece a ritocchi minimi e i gestori hanno comunque assicurato che sarà d'ora in ...

Ponte di Genova stop alla revoca della concessione ad Autostrade : «Non possiamo attendere i tempi della giustizia penale: disporremo la revoca della concessione ad Autostrade per l’Italia», aveva annunciato il premier Giuseppe Conte all’indomani del crollo del Ponte Morandi. Ma a dispetto dei proclami di quei giorni (Di Maio: «Chi non vuole revoca re le concessioni deve passare sul mio cadavere. C’è la volontà po...

Autostrade smentisce stop a transito trasporti eccezionali su A26 | : Spediporto, associazione traportatori del porto ligure: ricevuto "senza preavviso" una comunicazione da Aspi per blocco dei carichi sopra le 75 tonnellate per "avviare controlli sui numerosi viadotti".

Ponte Morandi - ex dirigente Autostrade ai pm : “Nel 2015 segnalarono anomalie. Stop a progetto? Non so perché” : Ha parlato per quasi tre ore raccontando come la società Autostrade fosse al corrente delle anomalie sulla pila 9 del Ponte Morandi già tre anni prima del crollo che il 14 agosto scorso ha ucciso 43 persone. E che si cercò di correre ai ripari nel 2015. Il primo dirigente di Aspi a parlare davanti ai magistrati della procura di Genova si chiama Mario Bergamo, ex direttore del settore manutenzioni e attuale amministratore delegato dell’autostrada ...