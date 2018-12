Autostrade | stop agli aumenti Il governo Conte prepara il blocco

Pedaggi Autostrade - il ministero ottimista : 'Quasi certo lo stop ai rincari' : E' quasi certo che il nuovo anno non porterà Pedaggi autostradali più cari. Sono fonti del ministero dei Trasporti a far sapere che c'è ottimismo in merito a una "sterilizzazione degli aumenti delle ...

Autostrade - tutor attivo in 11 nuovi tratti Ecco dove si trovano Mappa infografica Governo verso stop aumento dei pedaggi : I tratti in otto Autostrade diverse, per un totale di 290 chilometri. Per Autostrade per l’Italia il tutor «ha ridotto del 70% il numero dei morti sulla rete». Sgalla (Polizia): «Ottima notizia per la sicurezza stradale, i dati dimostrano la sua grande utilità»

Autostrade - fonti Mit : "Stop agli aumenti dei pedaggi su gran parte della rete " : "Aria di ottimismo al Ministero dei Trasporti per una sterilizzazione ormai giudicata certa degli aumenti delle tariffe su gran parte della rete autostradale". È quanto si apprende da fonti Mit. In particolare, il blocco riguarderà anche Aspi e Strada dei Parchi (A24-A25), aggiungono le stesse fonti.Per alcune concessionarie si arriverà invece a ritocchi minimi e i gestori hanno comunque assicurato che sarà d'ora in ...

Ponte di Genova stop alla revoca della concessione ad Autostrade : «Non possiamo attendere i tempi della giustizia penale: disporremo la revoca della concessione ad Autostrade per l’Italia», aveva annunciato il premier Giuseppe Conte all’indomani del crollo del Ponte Morandi. Ma a dispetto dei proclami di quei giorni (Di Maio: «Chi non vuole revocare le concessioni deve passare sul mio cadavere. C’è la volontà po...

Spediporto : «Comunicazione da Aspi su stop ai trasporti eccezionali sull’A26». Autostrade : «Nessun blocco» : Prima l’allarme di spedizionieri e trasportatori, poi la precisazione di Autostrade: «Nessuno stop. Sono in corso lavori sul viadotto Pecetti verso Nord»

Autostrade smentisce stop a transito trasporti eccezionali su A26 | : Spediporto, associazione traportatori del porto ligure: ricevuto "senza preavviso" una comunicazione da Aspi per blocco dei carichi sopra le 75 tonnellate per "avviare controlli sui numerosi viadotti".