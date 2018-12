Auto | in Emilia-Romagna altri tre anni di ecobonus

Per la Lega in Lombardia ed Emilia l'Autonomia è questione di vita o di morte per il governo : Se gli si chiede della polemica interna alla maggioranza gialloverde sull'autonomia, Paolo Grimoldi, segretario della Lega lombarda, risponde con una apparente sufficienza. Quasi a ribadire che la ...

Reggio Emilia - donna travolta e uccisa da un’Auto pirata. A Corsico un suv investe un 23enne alla fermata del bus : Una sessantenne originaria dell’Est Europa è stata travolta e uccisa da un’auto pirata mentre attraversava la strada a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia. Stando alle prime ricostruzioni, la donna attraversava la strada spingendo una bicicletta a mano quando è stata urtata da un’auto che l’ha fatta cadere al centro della carreggiata. Una seconda auto l’ha poi travolta e trascinata lungo l’asfalto per un centinaio di metri, poi ...

Intervista a Emiliano Sciarra : l'Autore del pluripremiato gioco di carte western Bang! : L'idea che mi sono fatto è che ha un'estrema importanza la capacità dell'autore di rapportarsi al mondo con una visione curiosa, cioè la curiosità onnivora di tutto quello che serve, lo dice pure ...

Reggio Emilia - Auto finisce in un dirupo : un morto e cinque feriti : Un 25enne è morto e altrI cinque giovani sono rimasti gravemente feriti dopo un incidente automobilistico a Castellarano , Reggio Emilia, . Secondo le prime ricostruzioni, i sei viaggiavano a bordo di ...

Reggio Emilia - in sei in Auto finiscono in un dirupo : Sergio muore a 25 anni - gravi i suoi amici : Sergio Giacobazzi, 25 anni, è morto mentre viaggiava con altri 5 amici a bordo di un'auto, che è uscita fuori strada ribaltandosi in un dirupo. Feriti in maniera grave gli altri ragazzi, tutti di età compresa tra i 24 e i 31 anni. Ancora da chiarire le cause dell'incidente: "Mi mancheranno da morire le tue risate contagiose".Continua a leggere

Via Emilia - Tangenziale e Tosco Romagnola : i controlli con gli Autovelox della settimana : La Polizia di Stato ha comunicato sul suo portale web le tratte stradali della provincia dove saranno operativi, giorno per giorno, gli autovelox alla presenza delle pattuglie, spiegando che l'...