Attentato alle piramidi di Giza | il bilancio è drammatico

Sicurezza - dal prefiltraggio alle barriere : Viminale studia nuove norme per eventi natalizi dopo Attentato di Strasburgo : prefiltraggio, transenne e barriere anti-intrusione, appositi spazi di soccorso raggiungibili dai mezzi di assistenza. La circolare è ancora nelle stanze del Dipartimento di pubblica Sicurezza e potrebbe ancora essere ammorbidita, rivista e aggiustata. Ma di certo presto sarà sulle scrivanie di prefetti e questori, portando nuove direttive da seguire in occasione degli appuntamenti programmati in vista delle festività natalizie. Fiere, ...