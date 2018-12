Atalanta | le ultime sulla formazione | dentro Toloi e Palomino | Pasalic verso la conferma

calcioweb.eu

(Di sabato 29 dicembre 2018) L'si prepara ad affrontare il Sassuolo nell'ultimo turno del 2018. La diciannovesima giornata chiuderà il girone di andata, che Gasperini vuole concludere con una vittoria dopo il passo falso contro il Genoa e il rocambolesco pari interno contro la Juve. Il tecnico nerazzurro ritrova, che hanno scontato il turno di squalifica e si riprenderanno la maglia da titolare nel reparto difensivo. A metà campo dubbio Gosens-Castagne, mentre al centrorischia di spuntarla nuovamente su Pessina e Valzania per sostituire l'infortunato De Roon. Per il resto schieramentoto. Ecco la probabile: Berisha;, Masiello (Mancini); Hateboer,, Freuler, Gosens (Castagne); Ilicic, Gomez; Zapata.