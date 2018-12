ASUS ROG Phone smontato da JerryRigEverything

ASUS ROG Phone messo a dura prova in un video stress test : Anche Asus ROG Phone è finito tra le mani di JerryRigEverything, che ha deciso di mettere alla prova la sua capacità di resistere a vari tipi di tortura L'articolo Asus ROG Phone messo a dura prova in un video stress test proviene da TuttoAndroid.

ASUS ROG Phone si ricarica la batteria da solo ma è soltanto un bug : Con ASUS ROG Phone potrebbe essere stato trovato un nuovo modo per risolvere il problema dell'autonomia. Ecco tutti i dettagli L'articolo ASUS ROG Phone si ricarica la batteria da solo ma è soltanto un bug proviene da TuttoAndroid.

ASUS ROG Delta - le cuffie per il gioco uniche e impareggiabili : Se siete amanti dei videogame, e cercate cuffie di fascia alta chi vi assicurino una qualità audio impareggiabile e una comodità eccellente, ecco a voi le Asus ROG Delta. Rappresentano una novità assoluta nel panorama delle cuffie dedicate al gaming, in quanto sono le prime ad essere dotate di connettore USB-C e del Quad-DAC ESS ad alta risoluzione. Se non avete mai sentito nominare quest’ultima sigla, sappiate che identifica una scheda ...

ASUS ROG Phone è il super smartphone da gioco - vi raccontiamo la nostra esperienza : Se le notizie sull’arrivo di nuovi smartPhone per giocare vi hanno entusiasmato, e state pensando di comprarne uno, leggete la nostra prova dell’Asus ROG Phone. È importante per farvi un’idea delle prestazioni di questi prodotti di nuova generazione, e per capire esattamente che cosa aspettarvi. Non stiamo parlando di ordinari smartPhone di fascia alta, ma di smartPhone progettati e prodotti espressamente per gli appassionati ...

ASUS ROG Phone disponibile in Italia a 899€ anche con Vodafone : ROG Phone – ufficialmente il device più veloce del mondo[1] – lancia la sfida agli smartPhone tradizionali e alle console portatili! Cernusco sul Naviglio, 13 novembre 2018. Il rivoluzionario ASUS ROG Phone, che con il suo arrivo ha lanciato apertamente una sfida a smartPhone tradizionali e console portatili, è stato incoronato il dispositivo con processore Qualcomm® Snapdragon più veloce del pianeta, superando lo standard industriale ...

ASUS ROG Phone : il dispositivo che "lancia la sfida agli smartphone tradizionali e alle console portatili" è finalmente disponibile : ASUS ROG Phone, il device che con il suo arrivo ha lanciato apertamente una sfida a smartPhone tradizionali e console portatili, è stato incoronato il dispositivo con processore Qualcomm Snapdragon più veloce del pianeta, superando lo standard industriale di Antutu nella più famosa classifica di benchmarking globale. Nella giornata di oggi celebriamo la sua disponibilità attraverso il comunicato ufficiale di ASUS.All'interno del mercato dei ...

Recensione ASUS ROG Swift PG27UQ : è il monitor che ogni videogiocatore sogna ma il prezzo è alto : Se siete appassionati di videogiochi e vi state chiedendo qual è al momento il miglior monitor per giocare, la risposta è Asus ROG Swift PG27UQ. Si tratta di un prodotto con una diagonale utile di 27 pollici (68,5 cm), quindi non tra i più grandi in circolazione, che però offre una qualità delle immagini eccelsa anche durante le scene di gioco più movimentate. Il suo unico, vero, punto a sfavore è il prezzo: in Italia si trova a poco meno di ...

Recensione ASUS ROG Phone : il gaming phone definitivo - ma a che prezzo? : ASUS ROG phone è il gaming phone più completo del 2018, su questo non ci sono dubbi. Ma con un prezzo che lo mette in diretta competizione con i più classici top di gamma, ha davvero senso acquistarlo? Ve lo diciamo nella nostra Recensione di ASUS ROG phone! L'articolo Recensione ASUS ROG phone: il gaming phone definitivo, ma a che prezzo? proviene da TuttoAndroid.

ASUS Republic of Gamers presenta le cuffie ROG Strix Fusion 700 e ROG Strix Fusion Wireless : Cernusco sul Naviglio, 29 Ottobre 2018. ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato la disponibilità di Strix Fusion 700 e Strix Fusion Wireless, due nuove cuffie Wireless (Fusion Wireless) e bluetooth (700) progettate per fornire ai videogiocatori una totale libertà di movimento e una comoda connettività per sessioni di gioco ininterrotte. Grazie alla tecnologia Bluetooth 4.2, i gamer possono collegare contemporaneamente le cuffie al loro ...

ASUS Republic of Gamers : ecco le cuffie ROG Strix Fusion 700 e ROG Strix Fusion Wireless : ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato la disponibilità di Strix Fusion 700 e Strix Fusion Wireless, due nuove cuffie Wireless (Fusion Wireless) e bluetooth (700) progettate per fornire ai videogiocatori una totale libertà di movimento e una comoda connettività per sessioni di gioco ininterrotte. Grazie alla tecnologia Bluetooth 4.2, i gamer possono collegare contemporaneamente le cuffie al loro smartphone e al PC tramite USB, per ...

ASUS annuncia le versioni ROG Strix - Turbo e Dual delle schede video GeForce RTX 2070 : Cernusco sul Naviglio, 26 ottobre 2018. ASUS annuncia la disponibilità sul territorio italiano delle schede video ROG (Republic of Gamers) Strix, ASUS Dual e ASUS Turbo basate sulle nuove GPU NVIDIA GeForce® RTX 2070, con memorie GDDR6 ad alta velocità e la tecnologia VirtualLink per la connessione rapida con singolo cavo dei visori VR di prossima generazione. Le nuove GPU NVIDIA GeForce® RTX rivoluzionano realismo e qualità della grafica, ...

ASUS presenta le versioni ROG Strix - Turbo e Dual delle Nvidia GeForce RTX 2070 : ASUS ha annunciato oggi la disponibilità sul territorio italiano delle schede video ROG (Republic of Gamers) Strix, ASUS Dual e ASUS Turbo basate sulle nuove GPU Nvidia GeForce RTX 2070, con memorie GDDR6 ad alta velocità e la tecnologia VirtualLink per la connessione rapida con singolo cavo dei visori VR di prossima generazione. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale:Le nuove GPU Nvidia GeForce RTX rivoluzionano realismo e qualità della ...

In Italia l’attesissimo ASUS ROG Phone : precisazioni sul buono da 100 euro : La promessa è stata mantenuta e da ieri 25 ottobre è possibile procedere con l'acquisto del cosiddetto ASUS ROG Phone, device che almeno sulla carta non ha davvero nulla da invidiare ai principali top di gamma presenti sul mercato degli smartPhone Android. Anche quelli concepiti da Samsung e Huawei. Come vi avevamo anticipato qualche settimana fa, dunque, la commercializzazione del prodotto è scattata anche in Italia, ma da allora qualcosa è ...

AnTuTu (settembre 2018) : ASUS ROG è lo smartphone Android più potente : Anche per il mese di settembre il noto benchmark AnTuTu ha stilato la classifica degli smartphone Android più potenti, al primo posto Asus RoG Phone, lo smartphone dedicato al gaming (con tanto di relativi accessori) come indica l’acronimo che distingue ogni dispositivo della serie Republic of Gamers (RoG). I più potenti Android secondo AnTuTu: il podio Come ogni mese, sul sito del più noto dei banchmark ha pubblicato la classifica ...