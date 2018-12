Astragalo contro influenza e stress | virtù ed effetti collaterali

dilei

(Di sabato 29 dicembre 2018) Fra i rimedi migliori per sconfiggeretroviamo l’, una pianta dai grandi benefici, ma con qualche effetto collaterale.Questa pianta arriva dall’Oriente e da secoli viene sfruttata dalla medicina cinese grazie alla sua capacità di stimolare le difese immunitarie e migliorare il funzionamento di tutti gli organi. Nome scientifico Astragalus membranaceus, cresce spontaneamente in Cina, Corea e Siberia, dove viene raccolta per utilizzare la radice.Questa parte infatti è ricca di principi attivi fondamentali per il benessere dell’organismo. I flavonoidi, gli isoflavonoidi e la formonoletina, rendono questo rimedio naturale un potentissimo antinfiammatorio ed un immunostimolante perfetto per contrastare i malanni di stagione comee raffreddore.In Oriente (e di recente anche nel resto del mondo) viene sfruttato per diversi usi. ...