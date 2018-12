Ascolti Tv |  4 | 7 milioni di spettatori per «Mary Poppins»

Ascolti tv - La bella addormentata nel bosco senza rivali con 5.2 milioni di telespettatori : Con oltre 5 milioni di spettatori ‘La bella addormentata nel bosco‘ su Rai1 ha vinto la gara degli Ascolti nel prime del 27 dicembre. Precisamente il capolavoro Disney è stato seguito da 5.213.000 (share 21.3%). Ascolti tv prime time Su Canale 5 la miniserie ‘Piccole donne‘ ha avuto 1.732.000 (share 7.89%), meno del one-man-show di Maurizio Battista ‘Io sono Battista’ su Italia 1 seguito da 1.747.000 (share ...

Ascolti Tv mercoledì 26 dicembre 2018. Oltre 5 milioni per Cenerentola che supera Biancaneve. Inter-Napoli sfiora il 10% : Ascolti di mercoledì 26 dicembre 2018. Dopo Biancaneve è toccato a Cenerentola lo scettro degli Ascolti in prima serata tv. I due classici di Walt Disney hanno dominato le due serate di Natale e Santo ...

Ascolti tv - Ultimo 5 vince con 3.3 milioni di telespettatori : Si aggiudica la sfida degli Ascolti di prima serata Canale 5, dove Ultimo 5 – Caccia ai Narcos ha esordito con 3 milioni 319mila telespettatori e il 15.16% di share. Ascolti tv prime time Su Rai1 il film La cena di Natale ha ottenuto 2 milioni 779mila telespettatori (12.37% di share). Su Rai2 per il secondo e Ultimo appuntamento con Renzo Arbore e il programma Guarda… Stupisci ha segnato 2 milioni 227mila telespettatori (12.64%). Su ...

Ascolti tv - L’amica geniale chiude sfiorando i 7 milioni di telespettatori : Chiusura in bellezza per L’amica geniale che vince gli Ascolti della prima serata del 18 dicembre. L’ultimo appuntamento con la fiction di Rai1, diretta da Saverio Costanzo e basata sul primo dei quattro romanzi di Elena Ferrante, ha ottenuto infatti 6.974.000 telespettatori e il 27,73% nel primo episodio, e 6.620.000 con il 33,11% nel secondo. Ascolti tv prime time Molto distante Canale 5 che con il film ‘Una tata ...

Ascolti tv - Nero a metà chiude alla grande sfiorando i 6 milioni di telespettatori : Ascolti tv, Prime time chiude alla grande la fiction di Rai1 Nero a metà. L’ultima puntata della serie con Claudio Amendola ha conquistato 5.816.000 telespettatori e uno share del 25.82%, risultando il programma più visto dell’intera giornata. Nella prima serata di Canale 5 il film Race – Il Colore della Vittoria ha raccolto davanti al video 1.504.000 spettatori pari all’8.03% di share. Nei dettagli della prima serata su ...

Ascolti tv - Che tempo che fa supera i 4 - 2 milioni di telespettatori : Ascolti tv, Prime time Fabio Fazio dopo le polemiche che gli hanno amareggiato la settimana in merito al suo compenso si toglie la soddisfazione di vincere nettamente gli Ascolti serali con Che tempo Che Fa capace di far registrare 4.274.000 con uno share del 17.3%. La Rai segnala che alle 21.24 si è avuto un picco d’ascolto durante l’intervista a Piero Angela, con quasi 5 milioni di spettatori (bene anche Che tempo Che Fa – Il ...

Ascolti tv - ottimo esordio per Guarda … Stupisci con 2 - 6 milioni di telespettatori : Ascolti tv, Prime time La partita di Champions League che ha rappresentato per la Juventus una mesta sconfitta ha invece ha consegnato a Rai1 gli Ascolti della prima serata, anche se bisogna registrare come ancora una volta il ritorno in video di Renzo Arbore è in grado di catalizzare l’attenzione dei telespettatori portando Rai2 sul secondo gradino del podio. La sfida Young Boys – Juventus in onda sulla rete ammiraglia Rai ha ...

Ascolti tv - L’amica geniale stravince la prima serata e anche la giornata e sfiora i 7 milioni : Il terzo appuntamento con L’amica geniale, in prima serata su Rai1, ha confermato il successo strepitoso delle prime due puntate e ha portato la fiction a toccare quasi i sette milioni di spettatori. Molto seguiti anche i programmi di informazione a causa dell’attentato di Strasburgo, che ha consentito a Porta a porta di registrare un milione e 99.000 spettatori così come l’edizione straordinaria del TG1 delle 22.28 ha fatto il ...

Ascolti tv - vince I nostri figli con 5 - 4 milioni di telespettatori : Ascolti tv, Prime time Ancora una vittoria in prima serata per la Rai che in questa parte di stagione sembra non conoscere nessun ostacolo, così il film per la tv, I nostri figli, con Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti, tratto da una storia vera vince la sfida degli Ascolti su Rai1 con 5 milioni 440 mila spettatori e uno share del 24.5%. Su Canale 5 Il Cacciatore e la Regina di Ghiaccio ha ottenuto 1 milione 870 mila spettatori (9.3% di ...