Angelina Jolie | «Io e i miei figli stiamo lontani dai social»

Dal cinema alla politica - Angelina Jolie : 'Potrei entrarci presto'. E non esclude la corsa per la Casa Bianca : La prima presidente donna degli Stati Uniti potrebbe essere un'attrice. L'ipotesi è ancora remota e mancano molti passaggi affinché si verifichi uno scenario che al momento è fantapolitica, ma uno dei ...

Angelina Jolie : l’attrice sta pensando ad un futuro in politica : Angelina Jolie sta pensando di entrare in politica: le rivelazioni in un’intervista All’interno di un’intervista che l’attrice ha rilasciato alla Bbc nel programma radiofonico Today, Angelina Jolie ha lasciato intendere quello che sarà un suo progetto futuro: entrare in politica. Durante la trasmissione radiofonica, l’attrice hollywoodiana ha affrontato diverse tematiche delicate, come la politica di Donald Trump, i ...

Angelina Jolie e il futuro in politica?/ "Andrò dove richiesta ma non so se sono adatta…" : Angelina Jolie sogna un futuro in politica? A quanto pare l'ex moglie di Brad Pitt potrebbe anche correre per la Casa Bianca.

Angelina Jolie pensa alla politica. E perché no - alla Casa Bianca : L'attrice intervistata dalla Bbc: 'se me lo avessi chiesto 20 anni fa mi sarei messa a ridere. Ma ho sempre detto che vado dove c'è bisogno di me'

Angelina Jolie pensa alla politica. E perché no - alla Casa Bianca : C'è la politica nel futuro di Angelina Jolie, che arriva a sognare la Casa Bianca. L'ipotesi della prima presidente donna che sbarca da Hollywood a Washington è ancora talmente remota da essere fantapolitica, ma forse possibile per uno dei volti più popolari, impegnati e discussi del cinema americano.In un'intervista a tutto campo alla Bbc Angelina Jolie non ha escluso un suo futuro in politica e nemmeno una partecipazione ...

Angelina Jolie : 'Candidarmi per la Casa Bianca? Non si sa mai' : Nel corso di un'intervista a tutto campo, quando le è stato chiesto se considerasse un impegno in politica, ha risposto: 'Se me lo avessi chiesto 20 anni fa, mi sarei messa a ridere... Ho sempre ...

Angelina Jolie e Brad Pitt in guerra dopo il divorzio : l’ultimo gesto di lui spiazza : Angelina Jolie e Brad Pitt, rapporti ancora tesi dopo il divorzio? L’attore ringrazia (inaspettatamente) la sua ex e spiazza i fan Che i rapporti tra Angelina Jolie e Brad Pitt si siano sempre più incrinati dopo il divorzio non è un segreto. Ad oggi, però, tra i due quello intenzionato a vedere il bicchiere mezzo […] L'articolo Angelina Jolie e Brad Pitt in guerra dopo il divorzio: l’ultimo gesto di lui spiazza proviene da ...

Programmi TV di stasera - venerdì 21 dicembre 2018. Su Rai2 Angelina Jolie in «Maleficent» : Angelina Jolie in Maleficent Rai1, ore 21.25: Sanremo Giovani – Seconda ed Ultima Serata Serata finale per Sanremo Giovani, il grande evento musicale che decreterà chi tra i nuovi talenti della musica italiana conquisterà il pass per il palco di Sanremo. A condurre la serata un duo d’eccezione composto da Pippo Baudo e Fabio Rovazzi che, dal Teatro del Casinò di Sanremo, rimescoleranno tradizione e modernità, ironia e creatività. Rai2, ...

Maleficent - Angelina Jolie diventa strega : trama - cast e curiosità : Cosa si nasconde nel passato di Malefica, una delle ‘cattive’ più famose della Disney? Maleficent, il film del 2014 che racconta la storia della strega de La bella addormentata nel bosco, va in onda su Rai2 venerdì 21 dicembre alle 21.20. Maleficent trailer Maleficent trama In un mondo fantastico un odio atavico separa due regni confinanti, quello degli uomini e quello della Brughiera, abitato da fate e creature incantate. È in ...

Angelina Jolie al figlio Pax : "Tuo padre Brad Pitt non avrebbe mai voluto adottarti" : "Tuo padre non avrebbe mai voluto adottarti". È questo ciò che avrebbe detto Angelina Jolie al figlio adottivo 15enne Pax, mostrando come il divorzio tra lei e Brad Pitt sia stato più duro di quanto mostrato da i due attori. A rivelarlo sarebbe una fonte di Us Weekly.Secondo la fonte questa frase ha danneggiato il rapporto padre-figlio, nonostante Brad Pitt abbia energicamente smentito la cosa. Secondo la madre il padre era ...

Angelina Jolie - appello al mondo contro gli stupratori : 'risolviamo questo problema' : Intervistata da Marie Claire, Angelina Jolie ha chiesto alle Nazioni Unite di prendere ufficialmente posizione nei confronti di quei 37 Paesi in cui i crimini sessuali sono clamorosamente ancora 'tollerati'. Paesi in cui gli stupratori vengono assolti, se già sposati o se disposti a sposare le loro stesse vittime.L'ex moglie di Brad Pitt, da sempre attiva per i diritti delle donne, ha deciso di accendere i riflettori su una realtà ...

Angelina Jolie batte Meghan Markle e la duchessa di Cambridge sul royal look : Lady Angelina Jolie, duchessa Kate Middleton e duchessa Meghan Markle: una triade royal-borghese in cui la vera eleganza è in chi sta fuori da Palazzo. A dimostrarlo, l'ennesimo incontro reale tra Angelina e la monarchia britannica in cui l'attrice americana ha dato una lezione di stile da manuale. Evento fashion e violenza sulle donne Occasione reale: l'incontro con la contessa Sophie di Wessex durante un fashion event a Buckingham Palace con ...