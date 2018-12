Andrea Damante | presunta frecciatina a Giulia De Lellis e Irama | ' Sposalo'

Giulia De Lellis e Irama : Andrea Damante ironizza su di loro? : Andrea Damante lancia una frecciatina a Giulia De Lellis e Irama? Tra Giulia De Lellis e Andrea Damante è ufficialmente finita da qualche mese, ma continuano le frecciatine sui social. L’influencer ha deciso di voltare completamente pagina e sta vivendo la sua nuova storia d’amore con Irama. In una Instagram Stories Giulia De Lellis ha pubblicato la canzone del cantautore, vincitore della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi ...

Andrea Damante derubato a Milano : "Sei uno sfigato - fratello" (video) : Andrea Damante, nelle scorse ore, è stato vittima di un episodio assai increscioso avvenuto a Milano. Il deejay, ex fidanzato di Giulia De Lellis, durante la pausa pranzo in un noto locale del capoluogo lombardo, ha subito il furto dello skateboard.prosegui la letturaAndrea Damante derubato a Milano: "Sei uno sfigato, fratello" (video) pubblicato su Gossipblog.it 22 dicembre 2018 10:03.

Andrea Damante derubato - l’ex tronista si sfoga su Instagram : Andrea Damante, archiviata la storia con Giulia De Lellis, continua a lavorare nel mondo dello spettacolo. Dj affermato, influencer di Instagram e ospite di Riccanza 3, programma in onda su Mtv in cui c’è il cugino Angelo. A breve sembra essere pronto a ricoprire un altro ruolo su MTV dove avrà uno spazio tutto suo da conduttore e parlerà di musica e dei pezzi del momento di questo 2018 ormai agli sgoccioli. Tutto va esattamente come ...

Andrea Damante/ Compare a Riccanza - ma il pubblico è deluso. Intanto pubblica una dedica - è per Giulia? : Andrea Damante è nella terza puntata di Riccanza 3, ma il pubblico è deluso perchè rimane per poco tempo. Lui pensa ancora a Giulia De Lellis?

Andrea Damante su De Lellis : euro La nostra storia è stata bellissima - vera e pura euro : stata la coppia più amata dalla tv quella formata da Andrea Damante e Giulia De Lellis. Nati sotto i riflettori del successo grazie al programma di "Uomini & Donne", il DJ e l'influencer sono stati ...

Andrea DAMANTE/ 'Giulia De Lellis? Funzioniamo e lavoriamo anche da single' : ANDREA DAMANTE conduttore di "MTV 18 OF '18" in onda il 16 dicembre, alle 20. Sui social scoppia la polemica per l'assenza di Irama.