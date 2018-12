Ancora violenza in serie A | agguato contro i tifosi del Torino

Ancora violenza in un ospedale : dottoressa ferita col cacciavite : Aggredita con un cacciavite dopo aver terminato il suo turno di lavoro. L'ennesima storia di violenza contro un medico arriva da Crotone, dove una dottoressa dell'ospedale civile San Giovanni di Dio è stata ferita da un uomo col volto coperto da un cappuccio e una sciarpa.La donna, M. C., lavora all'unità operativa complessa di Medicina del nosocomio ed è stata aggredita nel piazzale antistante l'ospedale. L'uomo l'ha avvicinata e poi colpita ...

Copa Libertadores - Zanetti : “Ancora una volta ha vinto la violenza” : Javier Zanetti, 145 presenze con la Nazionale argentina, parla della finale di Copa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors rinviata dopo i gravi episodi di violenza prima del match in programma sabato scorso a Buenos Aires con l’assalto di un gruppo di tifosi al pullman del Boca e la successiva decisione del Conmebol di […] L'articolo Copa Libertadores, Zanetti: “Ancora una volta ha vinto la violenza” proviene da ...

Zanetti abbattuto dopo il caso River-Boca : “Ancora una volta ha vinto la violenza” : River-Boca ha messo in ginocchio l’Argentina intera, Javier Zanetti ha commentato l’accaduto con molto rammarico per il proprio paese “Mi spiace dover parlare di un episodio del genere: tutto il mondo si aspettava una grande partita di calcio invece ancora una volta ha vinto la violenza“. E’ il commento di Javier Zanetti, 145 presenze con la Nazionale argentina, alla finale di Coppa Libertadores tra River ...

Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne. Una su tre subisce Ancora violenza : Pubblicità Pubblicità In Italia e nel mondo subisce violenza, mediamente, una donna su tre dai 15 anni in su. Il timore della violenza è confermato dal dato secondo il quale il 53% di donne in tutta ...

Violenza sulle donne - Mattarella : 'In Italia Ancora troppi casi e poche denunce : 'Nel nostro Paese il fenomeno della Violenza sulle donne è ancora tragicamente alto e la sua denuncia ancora troppo reticente . Si devono, quindi, favorire le condizioni migliori per superare questo ...

Mattarella : "In Italia Ancora troppa violenza sulle donne - e le denunce sono poche" : In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il messaggio del Capo dello Stato. Su Facebook interviene anche il premier Conte: "Nei primi dieci mesi di quest'anno 106 vittime di femminicidio, una ogni 72 ore"

Violenza sulle donne - Mattarella : “Ancora poche denunce - bisogna incentivarle soprattutto negli ambienti di lavoro” : “La Violenza sulle donne purtroppo non conosce confini geografici, distinzioni di classe o di età: è iscritta in tante singole biografie. In ogni sua forma, fino all’omicidio, non è mai un fatto privato né solo conseguenza di circostanze e fattori specifici, ma si inscrive in una storia universale e radicata di prevaricazione sulla donna”. È questo il monito lanciato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione ...

Gascoigne Ancora nei guai : formalizzata l'accusa di violenza sessuale : Non finiscono mai i guai per Paul Gascoigne , ex centrocampista inglese tanto talentuoso quanto eccentrico. Apprezzato in Italia con la maglia della Lazio prima di ritirarsi nel 2004, l'addio al ...