Ancora grande sci oggi a Bormio | alle 11 45 il SuperG di Coppa del Mondo

Tennis - Federer pronto a stupire Ancora : “Spero in un grande 2019” : Roger Federer si prepara a ripartire in un 2019 dal quale il Tennista svizzero si aspetta molto, cercando l’assalto alla vittoria numero 100 in carriera Roger Federer è pronto a ripartire. Dopo aver chiuso il 2018 un po’ in affanno, il campione svizzero si prepara a tornare in campo nel nuovo anno, difendendo punti importanti in Australia. Il primo impegno sarà però un’esibizione a Perth contro Serena ...

Angelo Sanzio - il Ken del Grande Fratello aggredito e picchiato : “Ho avuto paura di perdere l'udito - sono Ancora sconvolto” : Prima l’hanno insultato e poi l’hanno picchiato brutalmente: è quanto successo giovedì sera sul lungomare di Civitavecchia a Angelo Sanzio, conosciuto come il Ken italiano dopo la sua partecipazione al Grande Fratello. Come ha raccontato lui stesso al Messaggero, era in giro con alcune amiche quando all’improvviso è stato aggredito da due sconosciuti. “sono ancora sconvolto” ha raccontato al quotidiano, ricostruendo ...

Archeologia - Pompei : riaprono Casa della Fontana Grande - Casa dell’Ancora e Tempio di Iside : A Pompei riaprono Casa della Fontana Grande, Casa dell’Ancora e Tempio di Iside, a partire da venerdì 21 dicembre, a seguito degli interventi di restauro e manutenzione ma anche con la riproposizione di allestimenti storici, interventi di decoro del verde e indagini di ricerca. Alla Casa della Fontana Grande, a conclusione degli interventi di restauro, si ripropone l’allestimento storico dell’area della Fontana, in linea con il progetto ...

Pompei - riaprono la Casa della Fontana grande - Tempio di Iside e Casa dell'Ancora : I siti saranno visitabili a partire da venerdì 21 dicembre, a seguito degli interventi di restauro e manutenzione

Terremoto alle Eolie a grande profondità - Ancora allerta in Sicilia : Un Terremoto è stato registrato alle 13.34 alle isole Eolie . La magnitudo registrata dall'Ingv è stata di 2.9, ma la grandissima profondità dell'evento , 253 chilometri, ha fatto sì che la scossa sia ...

Inter - Spalletti : 'Il Psv brucia Ancora - ma critiche ingiuste. Marotta? Grande professionista' : MILANO - Alla vigilia della gara casalinga con l' Udinese , in programma sabato 15 dicembre alle ore 18, nella testa di Luciano Spalletti c'è ancora i Psv , capace di strappare il pari a San Siro nell'...

«Grande Fratello Vip 3» - Walter Nudo : «Non pensavo di poter vincere Ancora» : Grande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella ...

Alessandra Martines : ‘Separata da un anno ma credo Ancora che il grande amore esista’ : “In realtà io e Cyril siamo separati da un anno ma non ne avevo mai parlato pubblicamente; sono sempre stata molto riservata sulla mia vita privata”: Alessandra Martines torna a parlare della fine della sua relazione con l’ex compagno e padre di suo figlio Cyril Decours. La Martines, ospite due settimane fa di Domenica In, dove ha rivelato di essersi lasciata con il compagno, venti anni meno di lei e padre di suo figlio Hugo di ...

Sony : "Spider-Man e God of War? Sono la prova che le esperienze single player hanno Ancora grande pubblico" : Le grandi esclusive che hanno illuminato negli anni la line up di PlayStation 4 Sono state per la gran parte grandi, colossali esperienze single player, in grado di coinvolgere milioni di giocatori grazie alle bellissime storie che hanno raccontato.Per Warwick Light, vice presidente di Sony Interactive Entertainment Europe e Managing Director, questi titoli dimostrano che i giochi single player hanno ancora il loro spazio all'interno ...

Ancora un grande successo per 'Savona - i giovani e la scienza 2018' foto : Il festival savonese, curato dai 'giovani per la scienza', giunto alla terza edizione, ha chiuso dopo una settimana di esperimenti in Fortezza

Pd - Zingaretti : “Da Minniti coerenza. Renzi via? Non partecipo a chiacchiericcio - può Ancora portare grande contributo” : “La scelta di Marco Minniti di ritirarsi dalla corsa alla segreteria Pd? Da lui c’è stato un atto di coerenza e responsabilità rispetto alle cose che aveva detto fino a oggi, cioè un impegno con spirito di servizio per provare a unire. Credo rimanga una straordinaria risorsa che penso farà parte, per quanto mi riguarda, del nuovo gruppo dirigente che dovremmo costruire dopo il Congresso”. Così il presidente della Regione Lazio ...

Asassn-18bt - una star tra le supernove : grande interesse negli studiosi - tanti interrogativi Ancora aperti : Il suo nome – Asassn-18bt – ricorda una password ed è stata scoperta il 4 febbraio 2018, durante una campagna di osservazione svolta nell’ambito di una mappatura dedicata alle supernove: si tratta appunto di uno di questi oggetti celesti, colto in flagrante subito dopo l’esplosione. Nota anche come Sn 2018oh, la supernova ha destato grande interesse negli studiosi, che sperano di poter trovare nei suoi primi passi le risposte a degli ...

Luciano Grande : "Ero il Nando di Libero. Feci ballare tutta Italia - oggi faccio Ancora il bidello" : Si può diventare un fenomeno musicale senza aver mai preso un microfono in mano? La risposta è sì, se ti chiami Luciano Grande. Correva l’anno 2004 e su Raidue Libero lanciò un motivetto che, nel giro di poche settimane, si sarebbe trasformato in un assoluto tormentone.“Anvedi come balla Nando, anvedi come balla Nando, è proprio la fine del mondo, ammazzalo chi è”, cantava Teo Mammucari. E lui, Luciano, camicia rossa con colletto enorme e ...

Grande Fratello - Cristina Plevani e Marina La Rosa a Verissimo : 'Non mi è piaciuta - Ancora parla di quello?' : La rivalità tra Cristina Plevani e Marina La Rosa , nata nel Grande Fratello 2001 per 'colpa' del povero Pietro Taricone , colpisce ancora a 18 anni di distanza. La vincitrice della prima storica ...