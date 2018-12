Ancelotti | «La Uefa ha detto che eravamo nel giusto Sorpreso da Nicchi e Gravina su

ilnapolista

(Di sabato 29 dicembre 2018)in conferenza stampa «Il bilancio dal mio punto di vista è positivo, abbiamo fatto il nostro dovere, niente di eccezionale. Un cammino in linea con le qualità di questa squadra. Sono convinto che si possa fare meglio, si debba fare meglio, ci prendiamo questa prima parte con il buono che c’è stato e con i limiti che abbiamo mostrato.«È vero, oggi è stata una delle partite meno brillanti che abbiamo giocato in casa. L’abbiamo riaperta con due disattenzioni e poi l’abbiamo vinta con il carattere che questa squadra ha.«È stata fatta confusione. Non abbiamo mai chiesto la sospensione della gara. Abbiamo chiesto tre volte l’interruzione temporanea. Laha ribadito chenel, mi sorprende chela pensino diversamente. Se Mazzoleni non ha fatto un errore tecnico a espellere Koulibaly e Insigne, ha fatto un errore a non ...