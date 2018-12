Ambra Angiolini | nuovo taglio | nuova vita e nuova casa con Allegri!

Ambra Angiolini difende Allegri dalle critiche dei social : Ambra Angiolini è una persona che non ha peli sulla lingua, una caratteristica che ha finito poi per contraddistinguere l'attrice nel panorama contemporaneo. Prima è stata la ragazza di Non è la Rai, ...

Da Ambra Angiolini a Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser : ecco le celebrità che si sposeranno nel 2019 : Dal Royal wedding ai Ferragnez, il 2018 si è contraddistinto per matrimoni sontuosi e "social". L'anno che verrà non sarà da meno. Nel 2019 sono molte le coppie...

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri in gioielleria verso il matrimonio : Mano nella mano nelle vie di Milano come due ragazzini che vivono le prime fasi del loro innamoramento con tanto di baci appassionati. Così appaiono Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri paparazzati dal settimanale Diva e donna nel numero in edicola. L’attrice e l’allenatore, che secondo la cronaca rosa sarebbero pronti al matrimonio nell’estate 2019, sono stati visti entrare in una boutique di gioielli. Che la scelta delle ...

Grande attesa per l'arrivo di Ambra Angiolini al Teatro Comunale di Catanzaro : La Grande attrice italiana inaugura la stagione teatrale AMA Calabria che, con i suoi 14 appuntamenti per numero e qualità di spettacoli, si presenta come una delle più significative proposte ...

Ambra Angiolini e la storia di Giulia - mamma ventenne : «Battaglia legale per rivedere suo figlio» : Giulia non vede suo figlio da oltre un anno, da settembre 2017: mamma ventenne del piccolo Flavio, due mesi dopo aver partorito era andata a vivere in una casa famiglia vicino Roma, ma poco tempo dopo ...

Ambra Angiolini : "Ridaremo a Giulia il suo bimbo" : Purtroppo alcune storie di 'ordinaria' follia giudiziaria restano celate nell'ombra, come quella di Giulia mamma del piccolo Flavio che dal settembre del 2017, a causa di una lenta e macchinosa ...

In questa foto postata da Ambra Angiolini c'è tutto l'amore fra una mamma e i propri figli : Apparentemente solo una tavola apparecchiata per la colazione. Ma questa foto postata da Ambra Angiolini sul proprio profilo Instagram racchiude molto di più. Tre tovagliette a forma di cuore aspettano i commensali. Ed è la stessa attrice a svelare che è il dolce pensiero dei suoi figli."E poi si torna a casa dopo lo spettacolo, in macchina si sorride parecchio, gli amici ti tendono sveglia. Oggi hai percorso i tuoi soliti ...