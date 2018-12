Altra vergogna dopo i fatti di Inter-Napoli | ecco cosa è successo prima Lazio-Torino

calcioweb.eu

(Di sabato 29 dicembre 2018) Isuccessie durantecon la morte di un tifoso nerazzurro non ha insegnato nulla,della gara tranuovo vergognoso episodio. Secondo quanto riportato dalla polizia coinvolti in scontri supporter dele del Bologna che viaggiavano su due pullman, lanciato anche un sasso che ha rotto il vetro di un terzo pullman di tifosi granata diretti a Roma per la partita con la, non sono coinvolti i tifosi biancocelesti, per fortuna nessun ferito. La rissa sarebbe iniziata quando una cinquantina di ultrà granata si sono diretti verso una trentina di supporter rossoblù, calci e pugni, bottiglie vuote e cinture, sembra che un sasso sia stato lanciato da tifosi del Bologna. Sul posto è giunta una pattuglia della Polizia stradale della sottosezione Firenze Nord, alcuni supporter delhanno dato indicazioni sui due pullman e fornendo ...