Alonso | possibile il test McLaren Ma un sedile nel 2019 no

Fernando Alonso rivela : “Nella prossima stagione farò la 500 Miglia e la 24 Ore di Le Mans. Possibile un ritorno in F1 nel 2020” : Fernando Alonso e il futuro. Un tema sempre interessante e sulle voci di un futuro in Indy Car e nel WEC le alternative sul tavolo per l’iberico non mancano di certo. Il due volte campione del mondo di F1 (2005-2006) è ancora in fase di riflessione relativamente ai programmi del 2019 e stando alle ultime esternazioni pubbliche non vi sarebbe l’intenzione di essere presente nell’intera stagione della categoria americana ma solo ...