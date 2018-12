Alla Sanità spunta lo striscione per Koulibaly | ' Napoli ti ama'

Attacco cibernetico Alla Sanità : Hacker a caccia di dati per far guerra alla corruzione : La comunità degli Hacker di Anonymous Italia ha pensato bene di festeggiare il Natale carpendo i dati di diversi istituti sanitari, rendendo pubblici account, password e altri dati sensibili, mettendo ...

Tsunami Indonesia : il bilancio delle vittime sale a 429 - Allarme sanitario per i sopravvissuti : Si è aggravato ulteriormente il bilancio delle vittime provocate dallo Tsunami che ha colpito tre giorni fa le isole Indonesiane di Giava e Sumatra: al momento i morti sono 429, mentre i feriti sono oltre 1400, secondo quanto reso noto dal portavoce dell’Agenzia Indonesiana per i disastri, Sutopo Purwo Nugroho, il quale ha precisato che i dispersi sono 128. I sopravvissuti ora devono fare i conti con la carenza di acqua potabile e di ...

PIANO SOCIOSANITARIO VENETO : ASSESSORE LANZARIN "OK A PIANO DI PREVENZIONE E EDUCAZIONE Alla SALUTE SESSUALE - NO A VIA LIBERA Alla ... : "La proposta presentata dei consiglieri regionali Ruzzante e Bartelle di aggiungere ai capitoli dedicati ALLA SALUTE della donne e del bambino " spiega l'ASSESSORE " è stata poi emendata dALLA Giunta ...

"Omosessualità contro natura" : medico condannatoLei : è il mio dovere lanciare l'Allarme sanitario : La donna, Silvana De Mari, dovrà pagare una multa e una provvisionale al Coordinamento Torino Pride e a Rete Lenford.Lei annuncia ricorso: "Quello Lgbt è un movimento politico che io ho diritto di attaccare".

Milano - la società della mensa a scuola : “Non rispondiamo di problemi igienico-sanitari dopo il sì Alla ‘schiscetta’ da casa” : La battaglia della “schiscetta” a scuola continua. dopo la decisione presa da Gabriella Maria Sonia Conte, dirigente dell’istituto comprensivo “Gino Capponi” di Milano, che ha dato la possibilità ai bambini di portare il pranzo da casa e di “prendere posto nello stesso tavolo” dove “usufruiscono i bambini del pasto di Milano Ristorazione”, quest’ultima alza la voce e scarica ogni responsabilità sulla scuola. Con una lettera inviata ...

“Azzerati i vertici del Consiglio Superiore di Sanità” - nuovo capitolo “della guerra Alla scienza” : “In un solo giorno, due nuovi capitoli della guerra alla scienza da parte di Lega e Movimento 5 Stelle”: lo ha dichiarato Giordano Masini di +Europa. “Dopo la rimozione improvvisa e inspiegabile di Roberto Battiston dall’incarico di presidente dell’Agenzia Spaziale, il Governo azzera i vertici del Consiglio Superiore di Sanità“. “‘Siamo il Governo del Cambiamento’, ha detto la ministra della ...

Sanità : Unipd - arriva terapia per curare infiammazioni dovute Alla celiachia (2) : (AdnKronos) - "Questi risultati sono stati ottenuti utilizzando molteplici approcci – dice il dott. Andrea Venerando, del Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione dell’Università di Padova - partendo da studi computazionali fino a studi in vivo, passando attraverso analisi biochimiche,

Sanità : Unipd - arriva terapia per curare infiammazioni dovute Alla celiachia : Padova, 5 dic. (AdnKronos) - La celiachia è una malattia permanente dovuta a una reazione autoimmune in seguito all’assunzione dietetica di glutine, la componente proteica delle farine di frumento, ma anche di orzo e segale, in soggetti geneticamente predisposti. Il glutine è a sua volta costituito

Decreto semplificazioni - un ricco menù : dAlla proroga del prestito Alitalia ai concorsi più veloci in sanità : Tante le novità contenute nella bozza di Decreto legge sulle semplificazioni che dovrebbe essere approvato dal Consiglio dei Ministri previsto per oggi, mercoledi, 5 dicembre. Un ricco menù: si va ...

Napoli - ucciso a coltellate in strada Alla Sanità : caccia al killer - : L'allarme è scattato intorno alle 22:30 di sabato, in via Mario Pagano, strada situata nelle immediate vicinanze della centralissima piazza Cavour. Alcuni testimoni hanno riferito di aver visto due ...

Napoli - scritte choc Alla Sanità : ?nasce «Piazzetta Juve merda» : Una rivalità sportiva che non accenna a placarsi, soprattutto dopo gli strascichi polemici dello scorso campionato, con il Napoli a un passo dallo scudetto e il discutibile arbitraggio di...

Bologna - l'assessore Alla Sanità Sergio Venturi radiato dall'Ordine dei medici : La decisione presa per la delibera regionale sulle ambulanze senza medici. Bonaccini parla di atto "grave e inaudito". Le opposizioni chiedono le dimissioni

Giornata Mondiale dell'Aids/ Allarme Istituto Superiore Sanità : infezioni Hiv - pochi progressi tra i giovani - IlSussidiario.net : Giornata Mondiale dell'Aids: l'Allarme lanciato dall'Istituto Superiore della Sanità sulle infezioni da Hiv. Tra i giovani i progressi sono troppo lenti.