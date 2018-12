blogo

: Alessandro Bonan a Blogo: 'Col calciomercato proviamo a riportare un po' di luce. Sky Calcio Show? Ascolti mai così… - SerieTvserie : Alessandro Bonan a Blogo: 'Col calciomercato proviamo a riportare un po' di luce. Sky Calcio Show? Ascolti mai così… - Varych4 : Alessandro Bonan a Blogo: 'Col calciomercato proviamo a riportare un po' di luce. Sky… - tvblogit : Alessandro Bonan a Blogo: 'Col calciomercato proviamo a riportare un po' di luce. Sky… -

(Di sabato 29 dicembre 2018)“Dopo gli ultimi avvenimenti il calcio sembra essersi spento, noi speriamo di riaccenderlo”. E’ l’auspicio di, pronto a ripartire il 3 gennaio su Sky Sport con la nuova edizione diL’Originale.Il mercato inteso come illusione, in quanto rappresentativo delle speranze e delle aspettative dei tifosi. Ma in inverno, si sa, ci pensa la classifica atutti coi piedi per terra, tra squadre in crisi, grandi deluse e i soliti domini.: "Colun po' di. Sky Calcio Show? Ascolti mai così alti" pubblicato su TVBlog.it 29 dicembre 2018 09:41.