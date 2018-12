Alessandra Pierelli a Vieni da me | La mia vita dopo Costantino

Vieni da Me - il dramma di Alessandra Pierelli : 'Sono stata a un passo dalla morte - per colpa mia' : Ricordate Alessandra Pierelli , storica corteggiatrice di Costantino Vitagliano a Uomini e Donne ? Bene, la Pierelli è ricomparsa a Vieni da Me , nello studio di Caterina Balivo di Rai 1, dove si è ...

Alessandra Pierelli : “Ho rischiato di morire - mi ha salvato mia madre” : Alessandra Pierelli, indimenticata corteggiatrice e poi fidanzata di Costantino Vitagliano, ha rischiato di morire. L’episodio, raccontato a Vieni da me su Rai1, risale al 2007 quando l’ex protagonista di Uomini e Donne fu ricoverata d’urgenza per problemi post-operatori dopo un un intervento di chirurgia plastica ed estetica, una liposcultura che le ha provocato un’emobolia polmonare e l’ha costretta per sei mesi ...

Alessandra Pierelli - la vita dopo Costantino Vitagliano : “Ho rischiato di morire” : L’indimenticata corteggiatrice di Costantino vitagliano a Uomini e Donne, Alessandra Pierelli, ora è una moglie e madre felice (ha sposato il (giocatore di poker professionista Fabrizio Baldassarri e ha avuto due figli, Daniel e Liam) ma c’è stato un momento in cui ha rischiato di morire. Era il 2003 e il tronista più famoso della trasmissione sedeva sul trono rosso di Maria De Filippi per trovare la donna della sua vita. Alessandra Pierelli ...

