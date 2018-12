Albano non si ritira più | “Grazie alla Madonna sono rinato | non smetterò di cantare”

Albano non si ritira : “La richiesta di Loredana e Romina - un film in Turchia” : Albano ormai ha deciso: non si ritira dalle scene, ma Loredana e Romina non sarebbero d’accordo Albano Carrisi non si ritira più, come aveva più volte annunciato. Il cantante qualche giorno fa ha rivelato di aver cambiato idea. Ora in un’intervista per la rivista Gente, rivela che non ha alcuna intenzione di lasciare il suo […] L'articolo Albano non si ritira: “La richiesta di Loredana e Romina, un film in Turchia” ...

Albano Carrisi continua a cantare : "Non voglio più ritirarmi" : Albano news: il cantante non si ritira più nel 2019 Albano Carrisi ha cambiato idea: il 31 dicembre 2018 non si ritirerà dalle scene come annunciato qualche tempo fa. Il cantante di Cellino San Marco continuerà a cantare anche nel 2019 e la sua agenda è già fitta di impegni in giro per il mondo.

Lino Banfi : "Farò una fiction sulla Puglia insieme ad Albano. Le donne? Non mi hanno mai molestato" : Lino Banfi non sembra aver per nulla voglia di andare in pensione. Il popolare attore pugliese, intervistato nel corso del programma radiofonico I Lunatici, ha parlato di una possibile fiction in cui a breve dovrebbe apparire assieme ad Albano, anche lui pugliese.Mi chiamano tantissimi giornalisti che vogliono sapere come sia questa fiction. Né io né Albano sappiamo ancora nulla, ci telefoniamo e ci divertiamo a pensare a come ...