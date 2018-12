Albania | tg a luci rosse | le conduttrici sono seminude

ilgiornale

(Di sabato 29 dicembre 2018) Una televisione privata albanese ha trovato una strategia informativa sui generis per presentare il proprio telegiornale al pubblico. Con un outfit succinto e provocante, le giovanissimedel notiziario albanese indossano scollature mozzafiato, mentre presentano quello che è a tutti gli effetti un telegiornale nazionale. Le belle anchormen del canale albanese, Zjarr Televizion, mostrano sotto la giacca sbottonata nient"altro che pelle nuda e vertiginosi decolletè, mentre riportano le notizie del giorno alle telecamere della tv privata.La particolare strategia dell"emittente albanese ha fatto il giro del mondo, suscitando ovunque perplessità e critiche. Ma le spiegazioni ufficiali della Zjarr TV non sifatte attendere. "In, dove le notizie vengono manipolate dai funzionari politici, lo spettatore ha bisogno di un canale che offra la notizia così com"è, ovvero ...