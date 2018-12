Al Bano non si ritira più | La Madonna mi ha aiutato

Al Bano svela la verità sul ‘non ritiro’ dalle scene : “La Madonna mi ha aiutato” : Il cantante di Cellino San Marco, in un'intervista a Di Più, racconta cosa lo ha davvero spinto a non fermarsi qui. La sua...

AlBano non si ritira più : “Grazie alla Madonna sono rinato - non smetterò di cantare” : Perché Albano Carrisi non si ritira più dalla musica nel 2019 Quello del 31 dicembre 2018 in Polonia doveva essere l’ultimo concerto della sua carriera ma Albano Carrisi ha fatto un passo indietro. Il cantante di Cellino San Marco ha annunciato che non si ritirerà più dalle scene nel 2019, come promesso qualche mese fa. […] L'articolo Albano non si ritira più: “Grazie alla Madonna sono rinato, non smetterò di cantare” ...

Il LiBano non può continuare a ospitare quasi un milione di rifugiati siriani : ... la Chiesa maronita si è detta estremamente preoccupata per gli effetti negativi della prolungata presenza di quasi un milione di rifugiati sull'economia e sulla sicurezza dei cittadini libanesi e ha ...

Non è l'Arena - Massimo Giletti chiamato sul palco da UrBano Cairo : 'Dove sei?'. E lui : 'Sono già in Rai' : 'Dove sei?'. 'Sono già in Rai'. E' questo il curioso siparietto che è andato in scena, del tutto improvvisato, tra Urbano Cairo e Massimo Giletti all'hotel Cavalieri Hilton di Roma durante il consueto ...

Domenica Live oggi non va in onda - ecco perché/ Nel Rewind Loredana Lecciso - Al Bano Carrisi e Laura Freddi : Domenica Live oggi non va in onda, ecco perché: al suo posto la fiction Tv 'Ultimo' con Raoul Bova e la versione 'Rewind' dalle 17.20 fino alle 18.45.

Loredana Lecciso su Al Bano e il Natale con Romina Power : «Non chiudo la porta a nessuno» : «La mia priorità è che i miei figli trascorrano questo giorno insieme al papà e alla mamma. Non sarò certo io a chiudere la porta in faccia a nessuno, tanto meno il...

Israele - Salvini : «Hezbollah terroristi? Non capisco lo stupore». Militari italiani in LiBano : «Noi in difficoltà» : «Non capisco lo stupore che ho letto su un'agenzia per la definizione di Hezbollah come terroristi islamici. Se si scavano tunnel sotterranei a decine di metri che sconfinano nel territorio israeliano,...

Musumeci non ha mai abBanondato l'aeroporto di Trapani al suo destino : 'Il Governo regionale e il Presidente Musumeci non hanno mai pensato di abbandonare il nostro aeroporto al suo destino e chi dice il contrario lo fa solo per becera strumentalizzazione politica', spiega l'Avv.Vincenzo Maltese Presidente del circolo Diventerà Bellissima di Trapani. 'Basti pensare alla ricapitalizzazione di Airgest senza la quale la società avrebbe chiuso, e al il via ...

Roma - ruBano il furgone con i materiali di scena a Paolo Ruffini : “Non avrete mai la mia felicità” : Qualcuno ha rubato il furgone di Paolo Ruffini con tutte le scenografie e i materiali dello spettacolo teatrale che l’attore sta portando in giro per l’Italia. Eppure quel furgone non passa certo inosservato dal momento che è rosso e sulla fiancata c’è infatti una gigantografia con il volto di Ruffini e la locandina dello spettacolo “Up&Down”, in cui recita assieme ad attori disabili. Lunedì era la seconda data nella Capitale e ...

ASIA/LIBano - Patriarca maronita : se i rifugiati siriani non tornano in Siria - il LiBano crolla : Il Patriarca Rai ha ribadito che la comunità internazionale è chiamata a "separare la questione politica della Siria dal problema dei rifugiati e degli sfollati, che hanno il diritto di tornare nel ...

AlBano non si ritira : “La richiesta di Loredana e Romina - un film in Turchia” : Albano ormai ha deciso: non si ritira dalle scene, ma Loredana e Romina non sarebbero d’accordo Albano Carrisi non si ritira più, come aveva più volte annunciato. Il cantante qualche giorno fa ha rivelato di aver cambiato idea. Ora in un’intervista per la rivista Gente, rivela che non ha alcuna intenzione di lasciare il suo […] L'articolo Albano non si ritira: “La richiesta di Loredana e Romina, un film in Turchia” ...

Confesercenti Messina : 'Non è tollerabile che i nostri associati e più in generale tutti gli esercenti - debBano rischiare la vita per ... : I componenti della Confesercenti di Messina, manifestano in una nota, profonda preoccupazione per i numerosi furti avvenuti in pochi giorni in Città, e sottolineano : 'è una situazione che genera ...