Al Bano | Loredana Lecciso? Nessuna nube | solo rispetto

(Di sabato 29 dicembre 2018)Al, in una lunga intervista, rilasciata al settimanale 'Di Più', in edicola questa settimana, ha annunciato che non si ritirerà dalle scene musicali nel 2019 dopo aver ricevuto una grazia dalla Madonna. Da sempre credente, il cantautore di Cellino San Marco ha raccontato di aver ricevuto un vero e proprio segno dall'Alto che gli ha fatto cambiare idea sul proprio futuro professionale: Il 25 ottobre di quest’anno mi trovavo con Romina in Russia. Quel giorno mi sono svegliato con una grinta che non sentivo da tempo. Stavo benissimo e ho affrontato quella giornata come se avessi nuovamente 20 anni. Ho lavorato per 8 ore di fila, non ho avuto un cedimento, non ho avuto un momento di debolezza. Anche l’edema alla voce, un problema alle corde vocali che mi portavo dietro da tempo, era completamente scomparso. Sono convinto che la Madonna mi abbia aiutato facendomi una grazia. ...