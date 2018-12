Agricoltura | 2018 contrastato per meteo secca

Agricoltura - Coldiretta Puglia : “2018 da dimenticare - produzione lorda a -11%” : E’ stato un 2018 da dimenticare per l’ Agricoltura pugliese, a causa principalmente del maltempo che non ha risparmiato nessuna delle 6 province pugliesi, determinando la diminuzione della produzione lorda vendibile dell’11%. E’ il bilancio dell’annata agraria 2018, presentato dai vertici di Coldiretti regionale. ”Abbiamo perso 417 milioni di euro di Plv per la riduzione della produzione del 13 per ...

Food Sustainability Index 2018 : Francia in cima al mondo per il “cibo buono” - Italia bene nell’Agricoltura sostenibile - Ruanda un esempio per i paesi in via di sviluppo : Ancora una volta, la Francia si riconferma il Paese più virtuoso al mondo. A decretarlo è la terza edizione del Food Sustainability Index (FSI) l’indice che analizza le performance di 67 paesi in base alla sostenibilità del loro sistema alimentare e al reddito. I paesi presi in esame dall’Index rappresentano oltre il 90% del PIL globale e i 4/5 della popolazione mondiale. Il Food Sustainability Index è stato sviluppato dal Barilla Center for ...