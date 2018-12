AEROPORTO VENEZIA | CAOS VOLI | RITARDI E CANCELLAZIONI Radar riattivato in serata | ma

Radar fuori uso all'AEROPORTO di Venezia - è caos : turisti costretti a terra : È caos all'aeroporto Marco Polo di Venezia, dove a causa della nebbia e a un guasto al Radar di terra, sono stati cancellati decine di voli, costringendo i turisti a non partire per le vacanze di fine anno.I problemi sono sorti nella giornata di giovedì, quando l'apparecchiatura di terra ha dato problemi, tenendo in scacco centinaia di viaggiatori, costretti a rimanere in Laguna, come racconta il Corriere del Veneto.L"aeroporto e le compagnie ...