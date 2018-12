optimaitalia

: RT @OptiMagazine: Addio a Norman Gimbel, l'autore della sigla di Happy Days che lavorò anche con Quincy Jones #NormanGimbel - Ary1797 : RT @OptiMagazine: Addio a Norman Gimbel, l'autore della sigla di Happy Days che lavorò anche con Quincy Jones #NormanGimbel - OptiMagazine : Addio a Norman Gimbel, l'autore della sigla di Happy Days che lavorò anche con Quincy Jones #NormanGimbel… - PapiPapi66 : Usa: addio a Norman Gimbel, autore della colonna sonora di 'Happy Days' - Tgcom24 -

(Di sabato 29 dicembre 2018)L'arriva con una dichiarazione rilasciata dal figlio Tony all'Hollywood Reporter: l'autoredisi è spento a 91 anni nella sua casa a Montecito, California, il 19 dicembre. La comunicazione del figlio è arrivata alla stampa solo nelle ultime ore.era nato a New York il 16 novembre 1927 e aveva firmato, oltre alladila prima versione di Killing me softly with his song insieme al compositore Charles Fox cantata nel 1973 da Roberta Flack, poi riportata al successo nel 1996 dai Fugees.Lo stesso Charles Fox collaborò con lui alla scrittura del testo di: in un'intervista del 2004 raccontò in che modoebbe l'illuminazione per scrivere il brano più popolaretelevisione.stava ascoltando Rock around the clock, momumento del rock'n'roll datato 1956 scritto e cantato da Bill ...