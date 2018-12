A Gatwick avvistati anche droni polizia

Gatwick - avvistati droni : aeroporto chiuso. Chiamato l’esercito. Ministro Difesa : “Non possiamo dire perché” : L’avvistamento di due droni, che nella notte hanno sorvolato le piste di decollo e atterraggio, ha paralizzato l’aeroporto. Almeno fino alle 23 di questa sera tutti i voli sono sospesi allo scalo londinese di Gatwick, l’ottavo scalo più frequentato in Europa, e decine di migliaia di persone restano così bloccate pochi giorni prima di Natale. I voli in partenza sono stati fermati e quelli in arrivo destinati su altri scali, tra cui ...