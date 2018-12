A febbraio 2019 tornano Il commissario Montalbano e C’era una volta Vigata

Biglietti Roma-Porto - andata ottavi Champions League 2019 : come acquistare i tickets per il 12 febbraio : Martedì 12 febbraio si giocherà Roma-Porto, andata degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. I giallorossi affronteranno il Porto allo Stadio Olimpico e andranno a caccia di un risultato importante per avvicinare la qualificazione al turno successivo, da ottenere poi in occasione del match in trasferta in programma tre settimane dopo. I capitolini vogliono regalare una grande soddisfazione al proprio pubblico e sognano di ...

MotoGP - Mondiale 2019 : il 4 febbraio sarà svelata la nuova Yamaha di Valentino Rossi e Maverick Vinales : Tempo di vacanze per i piloti della MotoGP, molto meno per tecnici ed ingegneri che stanno limando gli ultimi dettagli delle nuove moto che saranno protagoniste del Mondiale MotoGP 2019. Come consuetudine sono già state fissate le date dei test pre-stagionali e, non ultime, anche quelle delle presentazioni ufficiali delle nuove moto. Se la Honda ha deciso che sarà il 23 gennaio la data giusta per togliere i veli al nuovo mezzo di Marc Marquez e ...

Basket - Eurolega 2019 : Olimpia Milano in piena lotta per i playoff - ma Gennaio e febbraio saranno decisive : Un inizio folgorante, la crisi di mezzo ed un finale con molti rimpianti. Si può riassumere in questo modo il cammino in Eurolega dell’Olimpia Milano nel girone d’andata della stagione regolare. La squadra di Simone Pianigiani è attualmente al nono posto della classifica con un record in negativo (7-8), ma con l’obiettivo playoff ancora ampiamente alla portata della squadra milanese. Sicuramente Milano sperava di trovarsi in ...

Da MAGRITTE a DUCHAMP 1929 : il Grande Surrealismo dal Centre Pompidou” - fino al 17 febbraio 2019 a Pisa : La fondazione Palazzo BLU, il Centre Georges Pompidou di Parigi e MondoMostre presentano a Pisa la mostra “ da MAGRITTE a DUCHAMP. 1929: il Grande Surrealismo dal Centre Pompidou”, fino al 17 Febbraio 2019. Per la prima volta in Italia, l’istituzione francese presta capolavori di cui difficilmente si priva per un percorso espositivo allestito nella splendida cornice di Palazzo Blu e curato da Didier Ottinger, Directeur adjoint del Museo ...

In uscita il Huawei P30 e il P30 Pro entro il 28 febbraio? Annuncio evento MWC 2019 : I Huawei P30 e P30 Pro potrebbero essere più vicini del previsto. Ben prima dell'inizo della primavera, le due nuove ammiraglie successive agli attuali Huawei P20 e P20 Pro potrebbero fare capolino e ingaggiare una nuova guerra all'ultima feature con la concorrenza Android (in particolare Samsung). Grazie alle ultime informazioni trapelate in questa giornata del 27 dicembre, abbiamo a disposizione una finestra temporale ben precisa per la più ...

MotoGP 2019 : la presentazione della nuova Ducati il 18 gennaio - la Yamaha il 4 febbraio : Il Mondiale 2019 si avvicina e i team annunciano le date in cui presenteranno le rispettive squadre: il 23 gennaio toccherà alla Honda del campione del mondo Marc Marquez e del neoarrivato Jorge Lorenzo, ma prima sarà il turno della Ducati di Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci. La nuova Rossa di Borgo Panigale verrà svelata il 18 gennaio a Neuchatel ...

Il Collegio 3 - dal 12 febbraio 2019 su Rai 2 : Il Collegio, l'esperimento televisivo e sociale che ha ottenuto ottimi indici d'ascolto, torna con la terza stagione su Rai 2 a partire dal 12 febbraio 2019

1 febbraio 2019 nuova Maratona nel Mar Morto - il punto più basso della terra : Tamar Regional Council e Forum Factor Co. sono lieti di annunciare una nuova Maratona nel calendario delle corse in Israele:

Il vero Jonathan in Shadowhunters 3×11 (foto) - Luke Baines debutta nei nuovi episodi a febbraio 2019 : L'anno nuovo è inaugurato dal vero Jonathan in Shadowhunters 3x11. Il fratello di Clary - stavolta senza inganni - farà capolino nel primo episodio dell'ultima tranche della terza stagione, che arriverà a febbraio su Freeform e Netflix Italia. TV Line ha divulgato la prima immagine del personaggio interpretato da Luke Baines, che sostituisce Will Tudor in questo nuovo arco narrativo. La riunione tra fratello e sorella non sarà certamente ...