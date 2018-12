2018 | Shanghai la borsa peggiore al mondo | persi 2400 miliardi di dollari

Analisi Tecnica : Shanghai Index del 27/12/ 2018 : Chiusura del 27 dicembre La giornata del 27 dicembre è stata vissuta all'insegna della debolezza per lo SSE di Shanghai , che ha terminato in calo a 2.483,1. Il quadro tecnico dell' indice della Borsa ...

Analisi Tecnica : Shanghai Index del 26/12/ 2018 : Chiusura del 26 dicembre Seduta debole per lo SSE di Shanghai , con chiusura in calo a 2.498,3. Lo scenario di breve periodo dell' indice della Borsa di Shanghai evidenzia un declino dei corsi verso ...

Analisi Tecnica : Shanghai Index del 21/12/ 2018 : Chiusura del 21 dicembre Ribasso composto e controllato per lo SSE di Shanghai , che archivia la sessione in flessione dello 0,79% sui valori precedenti. Nuove evidenze tecniche classificano un ...

Analisi Tecnica : Shanghai Index del 19/12/ 2018 : Chiusura del 19 dicembre Ribasso per lo SSE di Shanghai , che chiude la seduta con una flessione dell'1,05%. Il quadro tecnico dell' indice della Borsa di Shanghai segnala un ampliamento della linea ...

Analisi Tecnica : Shanghai Index del 18/12/ 2018 : Chiusura del 18 dicembre Risultato negativo per lo SSE di Shanghai , con una flessione dello 0,82%. Analizzando lo scenario dell' indice della Borsa di Shanghai si evidenzia un ampliamento della fase ...

Analisi Tecnica : Shanghai Index del 14/12/ 2018 : Chiusura del 14 dicembre Ribasso scomposto per lo SSE di Shanghai , che archivia la sessione con una perdita secca dell'1,53% sui valori precedenti. Il quadro tecnico dell' indice della Borsa di ...

Analisi Tecnica : Shanghai Index del 13/12/ 2018 : Chiusura del 13 dicembre Nuovo spunto rialzista per lo SSE di Shanghai , che guadagna bene e porta a casa un +1,23%. Allo stato attuale lo scenario di breve dell' indice della Borsa di Shanghai rileva ...

Analisi Tecnica : Shanghai Index dell'11/12/2018 : Chiusura dell'11 dicembre Frazionale rialzo per lo SSE di Shanghai , che mette a segno un modesto profit a +0,37%. Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di ...