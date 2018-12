Xiaomi annuncia il proiettore Mijia Youth Version in Cina

Xiaomi annuncia il primo smartphone con Snapdragon 855 e 5G e un algoritmo per la fotocamera : È Xiaomi Mi MIX 3 il primo smartphone che utilizza la Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 855, con supporto alle reti 4G L'articolo Xiaomi annuncia il primo smartphone con Snapdragon 855 e 5G e un algoritmo per la fotocamera proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi annuncia una partnership con IKEA e lancia una nuova serratura smart : Nelle scorse ore, in occasione della conferenza degli sviluppatori AIOT, Xiaomi ha confermato una collaborazione con IKEA per creare case, mobili e gadget smart L'articolo Xiaomi annuncia una partnership con IKEA e lancia una nuova serratura smart proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi annuncia la nuova Mi TV 4S da 75 pollici - in vendita dal 23 novembre : Quale giorno migliore per lanciare sul mercato una nuova smart TV se non il Black Friday? Ecco la nuova Xiaomi Mi TV 4S con schermo 4K da 75 pollici. L'articolo Xiaomi annuncia la nuova Mi TV 4S da 75 pollici, in vendita dal 23 novembre proviene da TuttoAndroid.