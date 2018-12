Watford-Chelsea | la figuraccia di Deeney | prevede il rigore di Hazard | ma sbaglia

Cori razzisti in Chelsea-Watford - Sarri : 'Non ho sentito nulla' : Roma, 27 dic., askanews, - Non solo Inter-Napoli, Cori razzisti anche in occasione di Chelsea-Watford. E Maurizio Sarri, ex tecnico dei partenopei, ora alla guida dei blues, afferma: 'Purtroppo - ha ...