Walter Nudo replica all' offesa di Facchinetti | ' Non capisco perché | ma buon Natale'

Blastingnews

: Walter Nudo risponde a Francesco Facchinetti: “Io demente? Buon Natale” - Cascavel47 : Walter Nudo risponde a Francesco Facchinetti: “Io demente? Buon Natale” - Si24it : 'Quel demente di #WalterNudo', il vincitore del #GFvip risponde alla gaffe di #FrancescoFacchinetti. LEGGI:… - infoitcultura : Walter Nudo risponde al “demente” di Francesco Facchinetti (VIDEO) -

(Di venerdì 28 dicembre 2018)è apparso piuttosto sorpreso dalla notizia che tutti i siti di gossip stanno riportando in queste ore: Francescogli ha dato del "de***te" in un video che, per sbaglio, è stato caricato sui social network. Il giorno successivo allo sfogo che il conduttore radiofonico ha avuto, il vincitore del GF Vip ha usato Instagram per far sapere che, tra loro, non c'è mai stato nessun problema, per cui non si spiega come mai sia stato etichettato dal collega con un termine così poco carino.risponde acol sorriso sulle labbra Sono passate poco più di 24 ore dalla diffusione del video in cui Francescodava del "de***te" anon sapendo di essere ripreso dalla moglie Wilma. Mentre il dj si trova alle Maldive con la sua famiglia e quella di Alessia Marcuzzi, in Italia tutti stanno parlando dello sfogo che ha avuto apparentemente ...