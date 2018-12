Walter Nudo | Facchinetti gli dà del demente | ora risponde l’ex gieffino

Francesco Facchinetti offende Walter Nudo : 'Quel demente' - il video per sbaglio sui social : Clamorosa gaffe sui social per Francesco Facchinetti , il quale in un video postato da sua moglie Wilma, insulta p Walter Nudo , vincitore dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip. Nel video si sente chiaramente che Facchinetti utilizza dei termini poco carini nei confronti dell'attore e modello che ha trionfato lo scorso dicembre portandosi a casa il premio finale di 100 mila euro. Gli insulti di Facchinetti contro Walter Nudo finiscono sui ...

Walter Nudo racconta il suo rapporto con le donne : A pochi giorni dalla vincita del “GF vip” Walter Nudo al settimanale “Chi” rivela della sua castità da un anno: «Ecco perché sono 12 mesi che non faccio ses…..o…»: «Sono 12 mesi che non vado con una donna e questo non è un sacrificio perché non ho fatto voto di clausura, semplicemente non ne ho sentito il bisogno. Se ho sete bevo, se non ho sete non devo bere per forza». Insomma, nulla di forzato. Walter vorrebbe solo aspettare ...