Wall Street chiude mista | prima settimana positiva di dicembre

Wall Street 2019 : in arrivo incertezza e volatilità anormale : "Penso che stiamo per vedere tempi molto difficili a causa delle tante cose negative che stano accadendo e a causa dell'economia indebolita". Uno dei primi problemi? Il debito. Il debito societario ...

Wall Street ad alta volatilità - l’Europa chiude pesante. Milano -1 - 8% : A Piazza Affari vendite sulle banche e sulla galassia Agnelli, fatta eccezione per i titoli della Juventus che oggi hanno debuttato sul Ftse Mib, insieme a quelli di Amplifon, anch'essi in controtendenza rispetto al listino. Fuori dal paniere principale precipita Carige dopo stop ad aumento...

Wall Street chiude in rialzo con un poderoso recupero - Dj +1 - 13% : New York, 27 dic., askanews, - La seduta a Wall Street è finita in rialzo grazie a un poderoso recupero che ha spinto il Dow Jones Industrial Average a subire negli ultimi 90 minuti di scambi una ...

Wall Street finisce in rialzo - Dj +1 - 13% : 22.34 Dopo una seduta altamente volatile Wall Street chiude in rialzo. Dj +1,13% il Nasdaq sale dello 0,38% a 6.579,49 punti. Gli investitori sembrano avere deciso di "buy the dip", approfittare dei cali intraday per comprare titoli. Il tutto è successo all'indomani di un rimbalzo storico (+5%),che ha fatto seguito alla peggiore vigilia di Natale della storia