Wall Street chiude in rialzo con un poderoso recupero - Dj +1 - 13% : New York, 27 dic., askanews, - La seduta a Wall Street è finita in rialzo grazie a un poderoso recupero che ha spinto il Dow Jones Industrial Average a subire negli ultimi 90 minuti di scambi una ...

Wall Street finisce in rialzo - Dj +1 - 13% : 22.34 Dopo una seduta altamente volatile Wall Street chiude in rialzo. Dj +1,13% il Nasdaq sale dello 0,38% a 6.579,49 punti. Gli investitori sembrano avere deciso di "buy the dip", approfittare dei cali intraday per comprare titoli. Il tutto è successo all'indomani di un rimbalzo storico (+5%),che ha fatto seguito alla peggiore vigilia di Natale della storia

Così Uber prepara lo sbarco a Wall Street con i bilanci in rosso : ... di cui è stato ad una decina d'anni facendola diventare una delle più grandi agenzie di viaggio online al mondo, con il fatturato passato dai 2,2 agli 8,7 miliardi 2016. Oltre a preparare il ...

Wall Street ad alta volatilità - l'Europa chiude pesante. Milano -1 - 8% : In più a destare preoccupazione è il rallentamento dell'economia mondiale che si profila all'orizzonte, al quale si aggiungono le tensioni a livello internazionale. sondaggio assiom forex-radiocor 27 ...

La protesta degli Ncc e il tonfo di Wall Street : DALL'ITALIA “La tassa sugli enti di volontariato è sbagliata”, ha detto il vicepremier Luigi Di Maio: “Non possiamo cambiarla subito in manovra perché rischiamo l’esercizio provvisorio. Interverremo al primo provvedimento utile”. Il vicepremier Matteo Salvini ha garantito “l’impegno del governo

Wall Street trascina a picco borse : La paura di un rallentamento dell'economia gela le borse che, alle prese con una volatilità alle stelle, sono tutte in profondo rosso. Dopo un rall...

Wall Street : sempre più in rosso - tonfo Nasdaq -3% : Dopo il rally di ieri sul mercato americano tornano a prevalere i timori di un rallentamento dell'economia mondiale e quelli per le future strette monetarie.

Wall Street trascina a picco borse : NEW YORK, 27 DIC - La paura di un rallentamento dell'economia gela le borse che, alle prese con una volatilità alle stelle, sono tutte in profondo rosso. Dopo un rally storico Wall Street affonda trascinandosi dietro le piazze finanziarie europee: ...

Borse europee in deciso calo su scia Wall Street : Giornata da dimenticare per le Borse europee , trainate al ribasso da Wall Street che sconta gli ampi guadagni della vigilia dopo che il presidente americano Trump ha confermato la sua piena fiducia ...

Borsa Usa - male Wall Street : Dow Jones perde quasi il 2% : Dopo il rally di mercoledì, Wall Street torna a perdere , Dow Jones -1,7%, Nasdaq -2%, S P 500 -1,8%, e trascina le Borse europee che accelerano la loro corsa verso il basso. Milano , -2,3%, e ...

Wall Street in rosso dopo il rally di Natale. Piazza Affari perde oltre il 2% : Oggi, tuttavia, prevalgono le preoccupazioni per il rallentamento dell'economia globale. , Il Sole 24 Ore Radiocor,