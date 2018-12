Volley | lutto per Miriam Sylla | scomparsa l’amata mamma Salimata

Volley : il Volley italiano in lutto - si è spento Nicolò Catalano : TRAPANI - Il volley italiana piange la scomparsa di Nicolò Catalano, ex dirigente che ha ricoperto la carica di presidente federale tra il 1991 e il 1993. Nato a Trapani il 7 agosto 1940, diplomato ...

Volley in lutto - Sara Anzanello ci ha lasciati. Una Campionessa del Mondo ci lascia a 38 anni : Una triste notizia scuote il Mondo della pallavolo: Sara Anzanello è purtroppo deceduta a soli 38 anni. L’ex giocatrice aveva sofferto di una grave epatite nel 2013 e si era poi sottoposta a un trapianto di fegato, ha lottato fino all’ultimo come una leonessa, proprio come ci aveva abituato a fare in campo nella sua gloriosa carriera. Oggi il triste annuncio che speravamo di non dover mai dare. La centrale di San Donà di Piave, che ...

