Vietnam | il 71 per cento della forza lavoro è sprovvisto di assicurazione sociale

Le scuse di Miss Usa dopo aver insultato le miss di Vietnam e Cambogia per il loro inglese : miss Usa Sarah Rose Summers ha chiesto scusa a H'Hen Nie e Rern Sinat - rispettivamente miss di Vietnman e Cambogia - con un video sul suo profilo Instagram dopo averle schernite in un altro video durante miss Universo. Nel video originale - postato da Valeria Morales, miss Colombia - si sentiva la Summers prendere in giro le due a causa delle loro difficoltà con l'inglese."È così carina. Finge di sapere così tanto ...

Inondazioni in Vietnam : 13 morti e un disperso per piogge torrenziali : A causa di Inondazioni che si sono registrate in Vietnam, “13 persone sono morte e una è dispersa“: lo hanno reso noto le autorità di Quang Ngai. Per giorni piogge torrenziali si sono abbattute su 6 province e non si prevedono al momento miglioramenti della situazione meteo. Intere zone agricole sono andate distrutte e 160mila animali sono morti. L'articolo Inondazioni in Vietnam: 13 morti e un disperso per piogge torrenziali sembra ...

Tempesta tropicale Toraji : frana uccide 13 persone in Vietnam : Una frana innescata dalle intense precipitazioni generate dalla Tempesta tropicale Toraji ha provocato la morte di almeno 13 persone in Vietnam: secondo un funzionario della protezione civile della provincia di Khanh Hoa circa 600 soldati sono stati mobilitati per la ricerca dei dispersi e per evacuare la popolazione dalle zone a rischio. La frana ha fatto crollare diverse case seppellendo gli occupanti in diversi villaggi di Nha Trang. La ...

F1 – Hamilton critica la scelta di correre in Vietnam : “fosse per me non si andrebbe dove non si conosce questo sport” : Lewis Hamilton dice la sua opinione sulla scelta della FIA di correre in Vietnam a partire dal 2020: le dichiarazioni del pilota britannico Dopo la decisione della FIA, di correre un appuntamento del campionato del mondo di F1 in Vietnam a partire dal 2020, i pareri sulla scelta della federazione si sono divisi. Anche Lewis Hamilton si è espresso a riguardo, facendo trapelare un leggero malcontento. “Per quanto riguarda le corse, non ...

Perché il Vietnam è il Paese giusto per un Gran Premio di Formula 1 (e non solo…) : H? CHÍ MINH CITY – Se ne parlava da tempo, ma solamente negli ultimi giorni è arrivata l’ufficializzazione della notizia: dal 2020, il Vietnam ospiterà un Gran Premio di Formula 1, che si svolgerà su un circuito cittadino nella capitale Hanoi. La pista è stata concepita per districarsi all’interno della città, senza tuttavia avere le caratteristiche proprie dei circuiti cittadini: vi saranno infatti lunghi rettilinei, e diverse curve ...

40° Efebo d'oro alla regista Vietnamita hong anh per il film the way station : Premio ANDE Cinema Donna al film francese Le semeur di Marine Francen, un film in costume, un percorso che conduce verso un mondo d'altri tempi, ma che svela al contempo una visione moderna della ...

La F1 sbarca in Vietnam dal 2020! Novità assoluta per la Formula Uno - a breve l’ufficialità : Incredibile Novità per la Formula Uno: il Mondiale della massima categoria automobilistica sbarcherà in Vietnam a partire dal 2020! Un Gran Premio si correrà infatti nella capitale Hanoi a partire da quella stagione come hanno reso noto alcuni funzionari del governo locale. La F1 amplia così gli orizzonti e sbarcherà nel Paese asiatico, ma al momento manca ancora la conferma da parte di Liberty Media e si attende ancora di scoprire come sarà il ...