Video Crotone-Spezia | 0-3 | | highlights e gol della partita | Serie B | 18giornata

DIRETTA CROTONE SPEZIA / Streaming Video Dazn : allo Scida arbitra il signor Marini - Serie B - : DIRETTA CROTONE SPEZIA Streaming video Dazn : quote, probabili formazioni, orario e risultato live della partita per la 18giornata di Serie B.

Video / Crotone Venezia - 1-1 - : highlights e gol della partita - Serie B 16giornata - : Video Crotone Venezia , risultato finale 1-1, : allo Scida la partita di Serie B termina con un pareggio che non serve tantissimo alle due squadre.

Tornado Crotone : il violentissimo vortice colpisce metalcarpenteria [Video] : Domenica 25 Novembre è stata una giornata di rilevanza eccezionale sotto il profilo meteo-climatico in Italia, in quanto si sono verificati due Tornado particolarmente violenti, in Calabria e nel...