VIDEO Christof Innerhofer | 2° nella discesa di Bormio Una piazza d’onore dolce

oasport

(Di venerdì 28 dicembre 2018)ha conquistato un fantastico secondo postodi, l'azzurro si è dovuto inchinare soltanto al cospetto del compagno di squadra Dominik Paris: magnifica doppietta italiana con i due altoatesini a fare festa sulla Stelvio, una delle piste simbolo della Coppa del Mondo di sci alpino., sceso col pettorale numero 2, si è reso protagonista di un'ottima gara e soltanto uno stratosferico Paris è riuscito a batterlo grazie a un ottimo finale. Di seguito ildella gara di, secondodi

Foto: cristiano barni / Shutterstock.com