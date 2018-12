Vede su Fb che ha nuovo amore,la uccide

: Poteva mai essere sospesa la partita Inter-Napoli in un Paese che vive sempre più di razzismo di Stato e che vede n… - demagistris : Poteva mai essere sospesa la partita Inter-Napoli in un Paese che vive sempre più di razzismo di Stato e che vede n… - tancredipalmeri : Incredibile, anche il direttore di Juventus Tv contro @andagn Agnelli per le sue dichiarazioni sull’arbitro Oliver… - HuffPostItalia : Carlo Calenda attacca Di Maio e Salvini: 'Si vede che non hanno mai lavorato' -

Una donna di 58 anni è stata uccisa a colpi di pistola vicino alla sua abitazione dall'ex marito, a Giarre nel Catanese. L'uomo, da cui era separata da 6 anni, ha poi tentato dirsi, sparandosi con la stessa arma. Soccorso e trasportato in ospedale a Catania, è in gravi condizioni. Sarebbe stata la gelosia il movente. L' uomo aveva scoperto su Facebook che la sua ex aveva una nuova relazione.(Di venerdì 28 dicembre 2018)