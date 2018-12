Valanga Rigopiano | si indaga per depistaggio | a Gennaio 2017 la tragedia che causò 29

Valanga Rigopiano - il legale delle vittime : “Plauso alla Procura di Pescara” : ”Rinnovo il plauso alla Procura di Pescara per le indagini espletate e, soprattutto, per il lavoro svolto a seguito della istanza depositata. Precisamente, in data 6 novembre 2018, depositavo una richiesta di ulteriori accertamenti in relazione alla chiamata effettuata da Gabriele D’Angelo al COC di Penne, chiedendo l’acquisizione dei tabulati telefonici del registro delle chiamate in entrate ed in uscita effettuate in data 18 ...

Valanga Rigopiano - emergono nuovi particolari : “Mio fratello aveva lanciato l’allarme - ma di questa chiamata adesso non c’è traccia” : ”Li potevano salvare. Mio fratello era uno strutturato: sapeva quello che diceva. Se come penso, siamo gemelli, ha chiesto l’evacuazione dell’hotel, vuol dire che avevano veramente paura”. Lo afferma Francesco D’Angelo, fratello di Gabriele, il cameriere di Rigopiano che alle 11,38 del 18 gennaio 2017 per 230 secondi si intrattenne con la Prefettura di Pescara. Di questa telefonata non c’è traccia nei ...

Valanga Hotel Rigopiano : aperto nuovo fascicolo nell’inchiesta con 7 indagati : La Procura della Repubblica di Pescara ha aperto un nuovo fascicolo d’indagine sulla tragedia dell’Hotel Rigopiano nel Comune di Farindola (Pe), spazzato via da una Valanga il 18 gennaio 2017, in cui sono morte 29 persone tra ospiti e personale dell’albergo. L’indagine condotta dal Procuratore Capo Massimiliano Serpi e dal Sostituto Procuratore Andrea Papalia, con i Carabinieri Forestali di Pescara comandati dal tenente ...

Valanga Rigopiano : depositate le opposizioni alla richiesta di archiviazione : Sono state depositate le prime opposizioni alla richiesta di archiviazione della Procura di Pescara presentata per alcuni indagati nell’ambito dell’inchiesta sulla tragedia dell’Hotel Rigopiano di Farindola (Pescara), travolto il 18 gennaio 2017 da una Valanga che provoco’ 29 morti. In particolare, i legali focalizzano l’attenzione “sulla omessa valutazione e gestione delle richieste di aiuto ante Valanga; ...

Valanga Rigopiano : nel mirino della Procura il permesso per la ristrutturazione dell’hotel : Nel mirino della Procura di Pescara c’e’ anche il permesso rilasciato nel 2006 per la ristrutturazione del complesso alberghiero Hotel Rigopiano. Questo filone dell’inchiesta riguarda Marco Paolo Del Rosso, l’imprenditore che chiese l’autorizzazione a costruire il resort, Antonio Sorgi, direttore della Direzione parchi territorio ambiente della Regione Abruzzo e, ancora una volta, il tecnico comunale Enrico ...

Valanga hotel Rigopiano : chiuse indagini per 25 indagati : I carabinieri forestali del Comando Provinciale di Pescara stanno notificando a 25 indagati, 24 persone e una società, la richiesta di chiusura indagini per la vicenda di Rigopiano nella quale, a causa di una Valanga che investì l’hotel il 18 gennaio 2018, morirono 29 persone. Sette i reati ipotizzati: disastro colposo, lesioni plurime colpose, omicidio plurimo colposo, falso ideologico, abuso edilizio, omissione d’atti ...

Rigopiano - “dipendente dell’hotel chiese aiuto al Posto di coordinamento avanzato diverse ore prima della Valanga” : Il Posto di coordinamento avanzato di Penne, istituito dalla prefettura di Pescara per fronteggiare l’emergenza maltempo, ricevette una richiesta di evacuazione dell’hotel Rigopiano da parte di Gabriele D’Angelo, cameriere del resort sepolto da una valanga che provocò 29 morti nel gennaio 2017. Lo si evince dal brogliaccio delle segnalazioni ricevute il 18 gennaio, svelato dal TgR Abruzzo della Rai che, incrociando ...

Rigopiano - le chat inedite prima della Valanga : ‘Si dice che aspettiate elicottero’. Il receptionist dell’hotel : “Non so nulla” : “dice che era in chat con un ospite dell’hotel e gli ha riferito che state aspettando l’elicottero. Ma l’avete detto per tranquillizzare i clienti?”. Sono le 15.23 del 18 gennaio 2017 quando Emira De Acetis, la moglie di Roberto Del Rosso, l’ideatore dell’hotel Rigopiano di Farindola poi travolto da una valanga mortale, scrive al receptionist Emanuele Bonifazi. Manca poco più di un’ora al momento ...