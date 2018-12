Valanga Rigopiano | emergono nuovi particolari | “Mio fratello aveva lanciato l’allarme | ma

meteoweb.eu

(Di venerdì 28 dicembre 2018) ”Li potevano salvare. Mioera uno strutturato: sapeva quello che diceva. Se come penso, siamo gemelli, ha chiesto l’evacuazione dell’hotel, vuol dire cheno veramente paura”. Lo afferma Francesco D’Angelo,di Gabriele, il cameriere diche alle 11,38 del 18 gennaio 2017 per 230 secondi si intrattenne con la Prefettura di Pescara.Di questa telefonata non c’è traccia nei documenti prefettizi acquisiti dall’indagine principale e per questo la Procura di Pescara ha aperto un nuovo fascicolo per depistaggio e frode in processo penale.Il nuovo fascicolo nasce proprio da un esposto presentato il 6 novembre scorso da Francesco con il suo avvocato: ”Miochiamò mia madre alle 16,30, pochi minuti prima dellaperché sapeva dove agganciare la cellula del telefonino: vicino al cancello. Ma non ...